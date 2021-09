Devenez gardien de zoo avec Zookeeper World sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Le service de jeux en illimité d'Apple accueille un nouveau titre avec Zookeeper World. Annoncé le mois dernier, ce nouvel opus de la saga aux 30 millions de joueurs est exclusif aux iPhone, iPad, Mac et Apple TV.



Zookeeper World est de sortie sur Apple Arcade

"Zookeeper World" de Kiterestu est le dernier né des jeux de réflexion et d'action "Zookeeper" qui a séduit des millions de joueurs depuis ses débuts sur Game Boy Advanced. Il s'agit d'un mélange entre un match-3 à la Candy Crush et un jeu de gestion à la Sim City où il faut s'occuper d'un zoo et de tout ce qui va avec. Pour cela, le joueur doit collecter des pièces qui permettent d'améliorer plusieurs aspects du lieu et de ses occupants. Prendre soin des animaux, de l'équipement et des plantes permet d'augmenter le charme du zoo et d'attirer plus de visiteurs. Mais ce n'est pas tout puisque il est possible d'agrandir et de personnaliser le zoo à sa guise, tout comme les développeurs ont imaginé un système pour améliorer nos animaux pour qu'ils soient uniques.

Au fur et à mesure que vous répondrez aux requêtes de ces visiteurs ainsi que du patron, le rang du zoo de votre zoo augmentera. Sous peu, vous agrandir et personnalisez votre zoo avec des designs et décorations variés ! Vous pourriez juste rencontrer une famille de canards ou un chat calicot, ou même vous promener à bord d'un OVNI ! Grâce à de nombreuses façons d'ajouter du piment au jeu, vous ne vous ennuierez jamais en tant que gardien de zoo !

iOS 13 minimum et quelques centaines de méga-octets de libres sont nécessaires, sans oublier un abonnement Apple Arcade à 4,99€ par mois ou 49,99€ par an. Le catalogue compte plus de 200 jeux depuis cette année.



Télécharger le jeu Zookeeper World