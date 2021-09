Kevin Lynch prend la tête du projet de l'Apple Car

Après des années de grand flou, la voiture Apple semble de plus en plus probable. Mais pour y parvenir, Apple aurait décidé de trouver un partenaire. Après Hyundai, Apple aurait approché...

Reste à confirmer ou infirmer, tout cela. En tout cas, le départ de Doug Field a été rapidement oublié et les analystes restent confiants à propos d'une présentation de l'Apple Car avant 2025.

Le choix de Lynch pour diriger le projet automobile indique qu'une grande partie de l'attention de l'entreprise reste sur les logiciels sous-jacents et la technologie de conduite autonome - plutôt que sur la mécanique physique du véhicule. Lynch est un responsable logiciel depuis des décennies, pas quelqu'un qui supervise des équipes matérielles. De plus, il n'a jamais travaillé dans une entreprise automobile.

Selon nos confrères, Lynch supervisera l'ingénierie matérielle, ainsi que le développement et les projets concernant les capteurs de la future Apple Car. Lynch a rejoint Apple en 2013. Depuis lors, il a été une force motrice au sein de l'entreprise pour les nombreuses fonctionnalités de santé intégrées à l'Apple Watch. Fait intéressant, le rapport indique que les efforts d'Apple en ce moment sont toujours concentrés sur la technologie de conduite autonome et le logiciel qui l'exécutera à l'avenir. La nomination de Lynch en tant que nouveau responsable Apple Car le suggère :

