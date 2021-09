Kuo : l'Apple Watch 8 et les AirPods Pro 2 auront un capteur de température

Alors qu'Apple n'a pas encore annoncé ses Apple Watch Series 7 et AirPods 3 attendus pour la semaine prochaine, l'analyste Ming-Chi Kuo prédit que les deux appareils offriront de nouvelles fonctionnalités de gestion de la santé en 2022.

La prise de température avec la montre Apple en 2022

Kuo mentionne brièvement l'Apple Watch 8 dans une note du vendredi aux investisseurs couvrant un calendrier de production de masse prévu pour Apple Watch Series 7. Selon l'analyste, la version 2022 de la montre d'Apple comprendra de nouvelles fonctions de gestion de la santé telles que la mesure de la température.



Les dépôts de brevets suggèrent qu'Apple recherche des fonctionnalités de détection de température pour son Apple Watch depuis au moins 2019. Les documents les plus récents montrent des solutions de mesure qui touchent la peau d'un utilisateur, tandis que d'autres systèmes proposés obtiennent des lectures sans contact.

L'Apple Watch 6 actuelle regorge déjà de technologies de santé, des capteurs de fréquence cardiaque jusqu'à la saturation en oxygène dans le sang, en passant par le fameux ECG, mais l'ajout de la surveillance de la température serait un point de données bienvenu qui pourrait améliorer une gamme de calculs, y compris l'intensité de l'entraînement et les calories brûlées. Sans parler de la détection précoce de la grippe, du covid, etc.



Kuo est plus laconique dans ses prédictions sur les AirPods Pro 2 de 2022, suggérant seulement qu'ils fourniront des fonctions de gestion de la santé d'ici deux ans maximum. Il s'attend également à ce qu'Apple repositionne le produit, plus sur la santé donc, comme ce fût le cas avec la tocante. L'analyste avait d'ailleurs prédit que les AirPods serait mieux dotés sur ce plan dès 2018.



Selon les rumeurs, Apple dévoilerait les AirPods 3 lors du keynote 14 septembre, aux côtés de l'Apple Watch 7 et de l'iPhone 13. Rendez-vous mardi sur notre page keynote.