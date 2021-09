Pourquoi Apple dit de ne pas fixer son iPhone sur une moto

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Medhi Naitmazi

Apple a publié aujourd'hui un nouveau document d'assistance pour avertir les utilisateurs que les appareils photo de leurs iPhone peuvent être endommagés par l'exposition à certaines fréquences vibratoires telles que celles générées par les moteurs de motos puissantes.

Ne fixez pas votre iPhone au guidon de votre moto

Les objectifs de l'appareil photo de l'iPhone avec stabilisation optique d'image (OIS) ou autofocus en boucle fermée (AF) sont sensibles à ces dommages en raison de leur utilisation de gyroscopes et/ou de capteurs magnétiques pour aider à compenser le mouvement et les vibrations lors de la prise de vue ou de vidéo. Voici ce que dit Apple :

Les systèmes OIS et AF en boucle fermée de l'iPhone sont conçus pour la durabilité. Cependant, comme c'est le cas pour de nombreux appareils électroniques grand public qui comprennent des systèmes comme OIS, l'exposition directe à long terme à des vibrations de grande amplitude dans certaines gammes de fréquences peut dégrader les performances de ces systèmes et entraîner une réduction de la qualité d'image pour les photos et les vidéos. Il est recommandé d'éviter d'exposer votre iPhone à des vibrations étendues de grande amplitude.

Un support iPhone de la marque Tigra

En raison de ce risque, Apple recommande aux utilisateurs de ne pas fixer leur iPhone directement au châssis ou au guidon de leur moto, car la transmission directe des vibrations peut être intense. Apple recommande même aux clients qui installent leur appareil sur des véhicules de faible puissance comme les scooters électriques d'utiliser un support d'amortissement des vibrations pour minimiser les risques de dommages.



La société n’a pas précisé la raison de la publication à ce moment précis, mais en cherchant on trouve plusieurs plaintes sur des forums de discussion autour des dommages causés dans de tels scénarios, y compris sur les vélos de montagne.

Apple a déjà averti que les systèmes d'OIS et AF en boucle fermée peuvent également souffrir d'interférences magnétiques qui dégradent les performances de l'appareil photo lorsqu'ils sont utilisés avec certains accessoires d'iPhone, bien que les problèmes liés aux aimants aient tendance à être temporaires et puissent être corrigés en retirant simplement les accessoires. Les vibrations peuvent plus facilement entraîner des dommages permanents aux systèmes.

Quels iPhone sont concernés par ce problème ?

Tous les modèles d'iPhone à partir de l'iPhone 7, ainsi que l'iPhone 6 Plus et l'iPhone 6s Plus, ont un stabilisateur optique et/ou un autofocus en boucle fermée et sont potentiellement sujets à ce genre de désagrément. Si vous faites de la moto, partagez votre retour d’expérience dans les commentaires.