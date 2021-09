Apple TV+: le film futuriste "Swan Song" sortira le 17 décembre

Hier à 23:44 (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Il va y avoir du nouveau sur Apple TV+ d'ici la fin de l'année, pour notre plus grand plaisir, puisque le catalogue du service de streaming va notamment accueillir le film futuriste "Swan Song".

Le film "Swan Song" sortira le 17 décembre sur Apple TV+

Apple Original Films a révélé aujourd'hui que le film très attendu et rempli de stars " Swan Song " fera ses débuts en salles et dans le monde entier sur Apple TV+ le vendredi 17 décembre. "Swan Song" met en vedette Mahershala Ali, deux fois oscarisé, qui est également producteur, Glenn Close, huit fois nominée aux Oscars, et Naomie Harris, nominée aux Oscars. Awkwafina, lauréat du Golden Globe, et Adam Beach, candidat au Golden Globe, font également partie de la distribution.

Dans cette création originale, on retrouvera donc l'excellent acteur Mahershala Ali dans un film situé dans un futur proche. On vivra un voyage "puissant et émotionnel raconté à travers les yeux de Cameron (interprété par Mahershala Ali donc)" alors que ce dernier atteint d'une maladie en phase terminale et "se voit proposer par son médecin (Glenn Close) une solution alternative pour protéger sa famille du chagrin".

L'année dernière, Apple a annoncé Swan Song quelques semaines seulement avant que le monde ne s'arrête à cause du COVID. La production du film a ensuite été retardée jusqu'en novembre 2020.