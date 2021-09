Steve Wozniak se lance dans l'espace avec "Privateer"

Corentin Ruffin

Cela faisait un petit bout de temps que nous n'avions pas entendu parler de Steve Wozniak, célèbre pour être le co-fondateur d'Apple. Aujourd'hui, l'homme de 71 ans revient sur le devant de la scène en annonçant sa nouvelle société du nom de Privateer.

Selon les premières informations, il s'agit d'une entreprise spatiale privée dont le but est de "maintenir l'espace sûr et accessible à toute l'humanité".

Steve Wozniak et Alex Fielding lancent la société Privateer

C'est via un bref tweet que Steve Wozniak a donné de ses nouvelles à sa communauté, annonçant ainsi le lancement de sa nouvelle société privée. La courte vidéo YouTube qui l'accompagne fournit peu de détails sur ce qu'est exactement Privateer.



L'entreprise a été cofondée avec Alex Fielding, connu notamment pour avoir fondé la société de robotique Ripcord, Inc qui a brièvement travaillé à la création de dispositifs de localisation sans fil, un peu comme AirTags.



La société prévoit de donner un aperçu limité à certains publics privés lors de la conférence AMOS (Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies) cette semaine. On a déjà hâte d'en savoir plus sur ce que nous préparent les deux hommes !