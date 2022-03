Pour le co-fondateur d'Apple Steve Wozniak, Facebook est une entreprise insupportable

Décidément, le groupe de Mark Zukerberg est loin de faire l'unanimité chez Apple. Après les récentes critiques de Tim Cook envers Facebook et sa gestion des données personnelles, c'est désormais Steve Wozniak (le co-fondateur d'Apple) qui en remet une couche. Selon ses propos dans un épisode de podcast publié le 3 mars, Facebook est le numéro 1 des entreprises "Big-Tech" qu'il ne supporte plus.

Wozniak n'aime pas Facebook

Ces dernières années, Facebook a cumulé les scandales et poursuites judiciaires sur le traitement des données personnelles de ses nombreux utilisateurs. L'entreprise a été accusée à de multiples reprises de vendre ou encore de perdre des données qui n'auraient jamais dû sortir de ses infrastructures. Cette vision laxiste de la protection des données personnelles ne plaît pas chez Apple, la firme de Cupertino qui a une politique très stricte à ce sujet n'arrive pas à comprendre comment une entreprise de la taille de Facebook a réussi à se retrouver dans des situations délicates une multitude de fois dans le passé.



Steve Wozniak qui est le co-fondateur d'Apple semble aller dans le même sens, l'homme qui est rarement d'accord avec Tim Cook admet que cette fois-ci sa vision est exactement la même.

Dans l'un des épisodes du podcast "Wild Ride! with Steve-O" (disponible sur Apple Podcasts, évidemment), Wozniak a expliqué que son expérience sur Facebook était terminée depuis longtemps.



Selon sa déclaration, lui et son épouse ont complètement désactivé leurs comptes respectifs, essentiellement pour des questions de confidentialité. Le co-fondateur d'Apple semble ne pas pouvoir accorder sa confiance envers un réseau social qui a des antécédents catastrophiques en ce qui concerne la gestion des données personnelles !

Steve Wozniak s'est intéressé de près au fonctionnement de Facebook en 2018, il précise que chaque geste que vous faites au quotidien peut être une indication pour vous afficher une publicité ciblée. Pour faire simple, plus vous utilisez Facebook, plus vous faites gagner de l'argent au groupe Meta !

Wozniak a donné l'exemple du "like de publication", il assure que mettre un "j'aime" à la publication d'un ami peut générer des informations sur vos préférences dans de futures annonces publicitaires.



Steve Wozniak est un homme "très connecté", il peut passer des heures tous les jours sur son iPhone, comme les vidéos sur Facebook lui manquent, il explique s'être intéressé à l'application de divertissement la plus tendance du moment : TikTok. L'app de ByteDance a réussi avec succès à combler le manque que ressentait Wozniak depuis la désactivation de son compte Facebook.



En ce qui concerne ses proches, beaucoup sont toujours sur Facebook (car ils accordent peu d'importance à l'espionnage permanent du réseau social), si Wozniak avoue regretter de ne plus voir leurs publications, il reste en contact avec eux via d'autres solutions comme celles d'Apple : iMessage, FaceTime...