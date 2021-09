L'Apple Watch s'intègre à une salle de sport IA nommée Tempo

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

La salle de fitness à domicile connue sous le nom de Tempo vient de faire une belle annonce pour les possesseurs d'une Apple Watch. Dès ce mardi, les clients concernés pourront synchroniser toutes leurs données avec leur montre connectée.

Tempo x Apple Watch

Le sport et la santé avant tout ! Tel pourrait être le slogan de l'Apple Watch qui année après année renforce sa popularité dans ces deux domaines. Les capteurs présents sur la montre connectée d'Apple ainsi que son application Santé font de l'Apple Watch un outil indispensable pour certains au quotidien.



En ce qui concerne le sport, la salle de fitness à domicile nommée Tempo qui se base sur de l'entraînement sportif couplé avec de l'intelligence artificielle IA vient de faire une belle annonce.

À partir d'aujourd'hui, les clients Tempo peuvent synchroniser tous leurs entraînements et toutes leurs données sportives et santé avec l'Apple Watch.



L'un des gros avantages, c'est par exemple le fait de pouvoir faire play/pause via son poignet durant sa séance plutôt que sur l'écran Tempo mais également d'avoir un accès rapide à certaines données dont celles annoncées par les capteurs présents dans l'Apple Watch.



Pour justifier cet ajout, Tempo indique que 70% de ses clients sont équipés d'un iPhone et 35% d'une Apple Watch, ce qui laisse penser que la fonction va être grandement utilisée et qu'elle a un beau potentiel pour l'avenir.