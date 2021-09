[LIVE] Keynote Apple du 14/09 : iPhone 13 (Pro) et Apple Watch 7

C'est le jour J comme dit Apple au moment de vous livrer. Il est temps de découvrir les nouveautés matérielles de la rentrée 2021 avec le keynote des nouveaux iPhone qui s'annonce palpitant. Cette fois, pas de décalage de calendrier, le COVID est derrière nous, place à la présentation de l'iPhone 13, de l'Apple Watch 7 et d'autres nouveautés attendues comme les AirPods 3. Nul ne sait si la firme a prévu de présenter ses iPad mini 6, iPad 9 ou MacBook Pro 2021, la rumeur veut que ce soit pour une autre conférence, dans 1 ou 2 mois.



Ce keynote sera l'occasion de découvrir le travail des 3000 ingénieurs qui améliorent toute l'année les systèmes d'exploitation des produits Apple. On aura donc droit à la date de sortie des versions finales d'iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 et macOS 12. Mais aussi pourquoi pas à une première apparition des Apple Glass...

Lancé par Tim Cook, cet #AppleEvent se tiendra encore une fois à distance et sera pré-enregistré par les responsables de la firme, avant un retour à la normale prévu pour très bientôt.

Quelle heure pour le keynote California Streaming .

Soyez présents à 19 h sur notre page keynote (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la conférence dédiée aux nouveautés matérielles d'Apple. Tout sera retranscrit en français et en images ici-même, cf lien ci-dessous.

Les nouveautés possibles du keynote Apple

La conférence nommée California Streaming sera l'occasion de découvrir les nouveaux iPhone 13 avec l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, mais aussi les nouvelles Apple Watch 7 Sport et Acier, sans oublier quelques délices supplémentaires comme les AirPods 3.



Avant la fin de l'année, la firme doit également lancer les iPad mini 6, iPad 9 et MacBook Pro 14 pouces / MacBook Pro 16 pouces 2021. Mais nous pensons qu'elle le fera dans un second temps. L'an passé, il y avait même eu trois keynotes en septembre, octobre et novembre 2020.



Enfin, certains attendent toujours un signe du côté des Apple Glass et / ou de l'Apple Car. Mais rien n'est moins sûr.

Comme suivre le keynote d'Apple en français

Pour ne rien manquer, comme d’habitude depuis 13 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. On retranscrira l’évènement en direct et en français, tandis qu'on présentera l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque produit.

Tim Cook ouvrira la conférence à 19 heures (heure de Paris), rejoignez-nous dès 18h45 pour suivre cet évènement avec nous en direct sur notre page Keynote ou via notre compte Twitter @iPhoneSoft_fr avec les moments les plus importants. Le résumé sera aussi publié sur notre page Facebook. Il y a également notre application iSoft à retrouver sur l'App Store et qui trône régulièrement dans le top 50 des apps d'actualité.



Et comme souvent, Apple diffuse son évènement en direct sur Youtube qu'on retrouve directement sur notre page keynote :

Keynote Apple en français

Résumé des nouveautés

Une fois le keynote terminé, retrouvez tous nos articles ci-dessous.