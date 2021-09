Apple détaille le Cinematic Mode des iPhone 13 avec 3 vidéos

Il y a 3 heures

Alban Martin

C'est peut-être LA nouveauté des iPhone 13. Le mode cinématique, ou Cinematic Mode en anglais, a été largement mis en avant pendant la conférence d'hier soir. Et pour marquer le coup, Apple vient de publier 3 vidéos permettant de le voir en action.

Le mode cinéma des iPhone 13 fait des merveilles

Si la petite encoche, la plus grosse batterie, l'écran 120 Hz, la nouvelle puce A15, les nouveaux capteurs photos ou encore les nouveaux coloris vous paraissent fades, peut-être que les ajouts apportés à la partie vidéo vont vous épater. Le Cinematic Mode des nouveaux iPhone 13 et autre iPhone 13 Pro (compatible aussi sur le 13 mini et le 13 Pro Max) permet de faire un focus sur le premier ou le second plan en flûtant le reste, mais aussi de suivre un sujet avec des transitions automatiques. Un tap sur un visage permet de "locker" la caméra sur la personne et l'iPhone 13 fait le reste.

Dans la première vidéo "Whodunnit", Apple illustre le champ des possibles avec le mode cinématique automatique.

Dans le second court-métrage "Hollywood in your Pocket", Apple mélange ce fameux mode avec la prise de vue Macro, autre nouveauté de l'appareil photo des iPhone 13.

Pour terminer, le troisième spot se paye la réalisatrice aux 2 oscars, Kathryn Bigelow, qui travaille avec un iPhone 13 Pro. On y voit une nouvelle fois le mode Cinematic qui facilite grandement le tournage grâce à un tas d'aide pour les professionnels. Une manière de donner envie aux futurs clients.