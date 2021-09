NBA 2K22 Arcade Edition et Tiny Wings+ en octobre sur Apple Arcade

Il y a 1 heure

Alban Martin

L'onglet Apple Arcade sur App Store a été mis à jour ce matin révélant non pas un mais deux nouveaux jeux pour le service d'abonnement. Le premier a également été annoncé par 2K et Apple sous la forme de NBA 2K22 Arcade Edition, le successeur de 2K21 qui était déjà disponible sur Apple Arcade. Ce ne sera pas une mise à jour donc, mais bien un nouveau titre.



Et Apple a également prévu de sortir Tiny Wings+, la version complète et sans in-app de Tiny Wings, le runner sans fin de Andreas Illiger.



NBA 2K22 Arcade Edition

NBA 2K22 Arcade Edition comprendra les formations mises à jour de la NBA 2022, le mode multijoueur en ligne, MyCareer, MyCourt, Blacktop (pour jouer en 1v1, 3v3 et 5v5) et bien plus encore comme le mode Manager. NBA 2K21 Arcade Edition semble avoir très bien réussi sur Apple Arcade, donc je n'ai aucun doute que NBA 2K22 Arcade Edition s'appuiera sur cela pour être encore meilleur. Et vu les premières captures, les derniers appareils vont souffrir ! À l'heure actuelle, il est répertorié pour le 19 octobre, mais ce n'est pas un vendredi et ces dates sont également parfois juste des espaces réservés.

Tiny Wings+

​​​​​​Le deuxième nouveau jeu révélé pour Apple Arcade est un classique qui a été renommé Tiny Wings+ pour l'occasion. Par contre, il convient de noter que Tiny Wings+ sera disponible uniquement sur iOS, iPadOS et tvOS. Aucune assistance macOS n'est mentionnée dans la liste de l'App Store. L'original sorti en 2011 est un jeu super pour tout type de joueurs avec un gameplay à une touche et des graphismes toujours aussi plaisants. Tiny Wings+ est répertorié pour le 15 octobre. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire pour être averti lorsqu'il sera disponible sur Apple Arcade. Il vaut la peine de regarder la bande-annonce originale du jeu :

Tiny Wings a été élu meilleur jeu iPhone de l'année au App Store Rewind 2011 en Europe et dans de nombreux autres pays. Il a été grandement amélioré au fil du temps et compte désormais 2 modes de jeux, 30 niveaux, des objectifs à remplir et la possibilité de jouer avec différents personnages.

