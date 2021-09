Voici les 8 nouveautés à venir sur le HomePod dès le 20 septembre

Il y a 5 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

7



Lors de la WWDC 2021, Apple a beaucoup parlé des incroyables avancées qui vont débarquer dans iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey et watchOS 8. Cependant, les nouveautés logicielles que va bénéficier le HomePod classique et le HomePod mini n'ont pas été mises en avant lors de l'événement. Une situation assez surprenante puisque dans 4 jours, votre HomePod va devenir nettement plus intéressant !

Les nouveautés à retrouver sur les HomePod

Que vous ayez le gros HomePod ou la version mini, dès le 20 septembre en soirée, vous allez pouvoir installer une nouvelle mise à jour baptisée Logiciel version 15 depuis l'application "Maison" de votre iPhone.

Dans ce nouveau firmware, on retrouve un total de 8 nouveautés qui pour la plupart vont fortement améliorer votre expérience utilisateur et modifier le comportement de votre enceinte connectée.



Ces nouveautés sont plutôt axées sur la connexion de Siri avec l'Apple TV ou encore sur la qualité de vos interactions avec le HomePod. On ne retrouve pas de nouvelles réponses que l'assistant vocal sera capable de prendre en charge, visiblement Apple ne semble pas encore prêt à rattraper son retard face à Google Assistant et Alexa d'Amazon.

La liste des nouveautés

Sélectionnez un ou deux HomePod mini comme haut-parleurs par défaut de votre Apple TV 4K pour un son riche qui remplit la pièce et des dialogues clairs.

Les commandes de lecture multimédia apparaissent automatiquement sur l'écran de verrouillage de votre iPhone lorsqu'un HomePod mini qui diffuse de la musique est à proximité

Réglez un niveau de basse inférieur pour profiter de la musique sans déranger les voisins

Demandez à Siri d'allumer votre Apple TV, de commencer à lire un film préféré et de contrôler la lecture pendant que vous regardez

Siri ajuste automatiquement son niveau de parole en fonction de l'environnement de la pièce et du volume de l'utilisateur

Demandez à Siri de contrôler les appareils de maison intelligente à un moment précis, comme éteindre les lumières dans 10 minutes

Étendez l'accès au HomePod dans toute votre maison en activant le contrôle vocal Siri sur les accessoires HomeKit compatibles

Prise en charge de la détection des colis avec la vidéo sécurisée HomeKit

Ce qui manque dans cette liste, c'est l'intégration de la qualité audio Lossless et de la prise en charge du Dolby Atmos, deux nouveautés qui sont déjà prêtes sur Apple Music, mais qui arriveront plus tard sur les enceintes.