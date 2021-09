Apple Watch SE : la montre est désormais livrée avec un câble USB-C

L'Apple Watch originale a été annoncée en septembre 2014 et a été commercialisée quelques mois plus tard, en avril 2015. La première génération était disponible en aluminium, en...

Nous disposons sur nos montres et bracelets connectés des capteurs santé qui sont capables d'apporter des données très précises sur le rythme des battements du cœur, le taux d'oxygène...

Ce n'est pas une surprise, Apple va présenter cet automne la nouvelle version de sa montre connecté, la Apple Watch Series 7. Si on ne sait rien officiellement de cette mouture, il se murmure que...

Comme les ordinateurs et les tablettes, les montres connectées ont profité de la COVID-19 pour augmenter leurs ventes de plus de 47% au deuxième trimestre 2021, retrouvant leur niveau d’avant...

Une nouvelle étude tente de mettre en avant les effets de la pandémie sur les clients et leurs relations avec les plus grandes marques de la planète. Au vu de ce que l'on y apprend, Apple est à...

Apple change le câble dans la boîte de sa montre connectée à bas prix pour poursuivre sa transition vers l'abandon de l'USB-A. L'Apple Watch SE devrait donc être livrée avec le même chargeur rapide que l'Apple Watch Series 7, tout en limitant la vitesse. La page produit de l'Apple Watch SE confirme la mise à niveau et indique que l'appareil est livré avec un "câble de chargeur magnétique de 1 m vers USB-C". Rappelons qu'on la trouve à 299€ seulement pour une montre équivalente à l'Apple Watch 4 mais sans l'ECG.

Désormais, si vous souhaitez craquer et vous offrir l'une des dernières montres de la Pomme, l'Apple Watch SE, vous aurez la surprise de découvrir un câble USB-C dans l'emballage. En effet, la Pomme semble déterminée a continuer son acharnement à mettre fin aux câbles USB-A, à juste titre.

