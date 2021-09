Sony annonce Wipeout Rush sur iOS et Android pour 2022

Enfin ! Comme prévu, Sony va bientôt proposer des jeux PlayStation sur iOS et Android, et le premier n'est autre que Wipeout Rush, un opus exclusif aux mobiles.



Découvrez la bande-annonce ci-dessous du titre signé Rogue Games et qui sortira en 2022 :

Wipeout Rush bientôt sur mobile

L'éditeur Rogue Games est conscient que de nombreux fans souhaitent toujours un retour de la franchise sur PlayStation. Matt Casamassina, PDG de Rogue a déclaré à IGN :

Si je veux cette expérience de course viscérale, immersive et intense, je la trouverai sur PlayStation. Mais en même temps, nous sommes ravis de pouvoir repenser wipEout pour mobile avec un peu de plaisir de nouvelles mécaniques de jeu et des visuels magnifiques.



Nous espérons que les fans y viendront avec un esprit ouvert car, bien que différents, nous sommes fiers de remettre la franchise wipEout au centre avec une nouvelle approche de la formule. Et nous avons mis énormément d'amour dans la présentation, qui comprend de nombreux navires et pistes emblématiques, un nouveau récit inspiré des bandes dessinées, une bande-son électronique appropriée et des visuels magnifiques qui fonctionnent à 60 images par seconde sur du matériel moderne.

On dirait qu'il s'agira plutôt d'un jeu "idle" qu'un jeu de course classique. WipEout Rush comprendra 60 vaisseaux des jeux originaux ainsi qu'une campagne solo comprenant 12 courses de coupe de championnat dans cinq environnements distincts. Cette campagne comprend également une narration influencée par la bande dessinée qui donnera plus de personnalité aux coureurs. Et dans un autre clin d'œil aux originaux, wipEout Rush propose une bande-son électronique originale du musicien vétéran de Sony Alastair Lyndsay.



Qui a hâte de le découvrir et d'en savoir plus sur les prochains jeux mobiles de Sony ?