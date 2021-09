Apple Store : les délais de livraison de certains iPhone 13 explosent

Julien Russo

Face aux nouveautés limitées des iPhone 13, on pouvait se demander si la dernière génération du smartphone star allait rencontrer du succès ou décevoir dès le lancement des précommandes. Si Apple ne communique pas de données, on peut tout de même avoir un aperçu de la tendance grâce aux délais de livraison.

Gros succès pour la capacité de stockage de 1 To

Quand on regarde les réseaux sociaux, vous avez été très nombreux à craquer et précommander l'un des nouveaux iPhone 13. Pour la plupart, vous avez choisi l'Apple Store en ligne, puisqu'il est en général préférable d'aller directement à la source du réapprovisionnement pour espérer avoir son iPhone le plus tôt possible !



Quand on observe les délais de livraison par modèle sur l'Apple Store en ligne, on s'aperçoit que certaines couleurs et mêmes capacités de stockage semblent s'écouler plus rapidement et facilement. Voici un petit tour des délais de livraison à l'heure actuelle.

Les délais de livraison pour les iPhone 13 mini et iPhone 13

L'iPhone 13 mini semble subir la même tendance que son prédécesseur, à cause de sa petite taille d'écran, les consommateurs l'évitent pour des modèles aux tarifs supérieurs et avec un écran plus grand.

À l'heure actuelle, l'ensemble des modèles d'iPhone 13 mini proposent une livraison pour le jour du lancement le : 24 septembre.

iPhone 13

En ce qui concerne l'iPhone 13, on constate une demande légèrement plus importante.

Les modèles suivants ont une date de livraison pour le 24 septembre :

iPhone 13 Rose : 256 Go et 512 Go

iPhone 13 Bleu : 256 Go et 512 Go

iPhone 13 Minuit : 256 Go et 512 Go

iPhone 13 Lumière stellaire : 256 Go et 512 Go

iPhone 13 (PRODUCT) RED : 128 Go, 256 Go et 512 Go

Les modèles suivants ont une date de livraison entre le 4 octobre et le 11 octobre :

iPhone 13 Rose : 128 Go

iPhone 13 Bleu : 128 Go

iPhone 13 Minuit : 128 Go

iPhone 13 Lumière stellaire : 128 Go

Visiblement, les clients qui choisissent l'iPhone 13 privilégient un iPhone à bas coût et ne souhaitent pas dépasser la barre symbolique des 1000 euros.

Les délais de livraison pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

Ce sont les modèles qui rencontrent le plus de succès, c'est aussi ceux qui apportent le plus de nouveautés sous l'étiquette "iPhone 13". Attendus par de nombreux clients, l'écran 120 Hz n'est disponible que sur l'iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, l'une des raisons qui peut pousser les consommateurs à investir plus pour se faire plaisir !



Voici les délais de livraison pour les iPhone 13 Pro, les modèles suivants ont une date de livraison pour le 24 septembre :

iPhone 13 Pro Bleu alpin : 128 Go, 256 Go, 512 Go

iPhone 13 Pro Or : 128 Go, 256 Go et 512 Go

Les modèles suivants ont une date de livraison entre le 29 septembre et le 4 octobre :

iPhone 13 Pro Argent : 1 To

iPhone 13 Pro Or : 1 To

Les modèles suivants ont une date de livraison entre le 4 octobre et le 11 octobre :

iPhone 13 Pro Bleu alpin : 1 To

iPhone 13 Pro Argent : 128 Go, 256 Go, 512 Go

iPhone 13 Pro Graphite : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To

iPhone 13 Pro Max

L'iPhone au plus grand écran est celui qui attire le plus la clientèle, celle qui veut un confort optimal pour jouer, regarder des vidéos ou faire des appels FaceTime.

On le remarque sur les délais de livraison, ils sont largement plus élevés, ce qui montre que la demande est importante puisqu'on sait très bien qu'Apple prévoit une production plus conséquente pour ces modèles.



À l'heure actuelle, l'ensemble des iPhone 13 Pro Max quelles que soient leurs capacités de stockage ou leurs couleurs affichent tous un délai de livraison entre le 4 octobre et le 11 octobre.



Si vous souhaitez passer par un revendeur ou un opérateur pour acheter votre iPhone 13, voici où l'acheter. Ne vous attendez pas à des promotions pour le lancement, elles arriveront probablement dans les prochains mois quand la demande se sera calmée !