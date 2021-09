Apple TV+ : une bande-annonce pour le film Finch avec Tom Hanks

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

On a déjà hâte de voir les futures surprises que nous garde Apple pour son service de streaming Apple TV+, et aujourd'hui, la Pomme vient de publier la première bande-annonce d'un film fort prometteur. Du nom de Finch, ce dernier se classe dans la catégorie science-fiction mettant en scène un homme vivant dans un monde post-apocalyptique, avec pour seule compagnie un chien.

Le gros plus de cette création, qui laisse penser à Je suis une légende, n'est autre que la présence de Tom Hanks à son bord. La bande-annonce :

Une première bande-annonce pour le film de science-fiction Finch

Apple TV+ a publié aujourd'hui la bande-annonce de son prochain long métrage original "Finch", avec Tom Hanks. Dans un monde post-apocalyptique, l'homme est seul avec son chien : sentant son heure arrivée, ce dernier décide de construire un robot pour s'occuper du chien plutôt que de le laisser seul. Le trio part à la recherche d'un endroit plus sûr pour vivre.



Finch s'intitulait à l'origine "BIOS" et devait être distribué en salles par Universal l'année dernière. Cependant, la pandémie a perturbé les cinémas et BIOS a été retiré du calendrier.



Les différents retards ont obligé ses créateurs à vendre les droits à Apple au début de l'année, pour ainsi devenir un titre original en streaming. Sa sortie est prévue pour le 5 novembre prochain !