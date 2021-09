Une première vidéo de déballage de l'iPhone 13 Pro Max doré

Hier à 21:05

Medhi Naitmazi

Si les premières précommandes arriveront aux clients ce vendredi, la première vidéo de prise en main et de déballage de l'iPhone 13 Pro Max est arrivée sur YouTube. Comme l'an passé, la vidéo dévoile le nouvel iPhone avant l'embargo de la firme imposé aux différents influenceurs. Mais c'est l'occasion de découvrir le design de l'iPhone 13 Pro Max de couleur or. On aurait préféré le bleu alpin...

Un déballage un peu trop rapide

La vidéo provient de la chaîne YouTube de SalimBaba. Sans surprise, l'iPhone 13 Pro Max présente un design similaire à celui de l'iPhone 12 Pro Max, mais avec quelques petits changements. L'iPhone 13 Pro Max est notamment légèrement plus épais et plus lourd que son prédécesseur, tandis que la bosse de l'appareil photo à l'arrière est également plus grande. Juste ce qu'il faut pour vendre quelques millions de coques en plus.

SalimBaba a obtenu un exemplaire officiel et confirme même qu'Apple a bel et bien repensé la boîte de l'iPhone 13 pour éliminer le film plastique. La firme de Cupertino avait déclaré lors du keynote du 14 septembre qu'elle avait fait cela pour être toujours plus respectueuse de l'environnement. Et pour cause, ce détail permet d'économiser 600 tonnes métriques de plastique et rapproche un peu plus Apple de son objectif de supprimer complètement le plastique de tous les emballages d'ici 2025.



La vidéo monrte un onglet en papier adhésif utilisé pour sécuriser la boîte plutôt qu'une pellicule plastique. Dans la boîte, on trouve les documents explicatifs traditionnels, un autocollant Apple et un câble USB-C vers Lightning. En France, nul doute que les EarPods seront ajoutés, législation oblige. Pour l'iPhone 12, Apple avait supprimé le chargeur partout dans le monde, mais avait du remettre les écouteurs en France, chose qui avait été faite avec un second emballage.



Pour en revenir à l'iPhone 13, l'autre changement esthétique concerne son encoche qui est environ 20 % plus petite en largeur, mais aussi légèrement plus haute. Malheureusement, le YouTuber ne nous en fait pas profiter, il n'allume même pas l'iPhone. Je vous laisse découvrir la vidéo :

Demain, nous devrions avoir plusieurs articles de presse un peu partout dans le monde, car l'embargo d'Apple sera levé dans la journée. Nous ne manquerons pas de faire un tour d'horizon des avis et tests, avant de proposer le notre dans les prochaines jours. Concernant l'iPad Mini 6, les tests devraient suivre dès mercredi.



Que pensez-vous de l'iPhone 13 Pro Max dans cette vidéo ? Il est encore temps d'acheter un iPhone 13.