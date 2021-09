Téléchargez les fonds d'écran officiels des iPhone 13 / 13 Pro

Hier à 21:25

Medhi Naitmazi

Comme chaque année, les nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro incluent une nouvelle collection de fonds d'écran exclusifs. Avec la version finale d'iOS 15, ils sont déjà disponibles pour les autres modèles.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".



Les nouveaux fonds d'écran iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max correspondent aux couleurs des nouveaux téléphones d'Apple. Les images sont ainsi disponibles en quatre variantes différentes - gris foncé, or, argent et bleu - pour correspondre aux options de couleur graphite, or, argent et bleu alpin des nouveaux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.



Mais ce n'est pas tout, il y a également les fonds d'écran de l'iPhone 13 mini et de l'iPhone 13, eux aussi assortis aux nouvelles couleurs de la gamme 2021 : rouge, minuit, lumière des étoiles, bleu et rose.



Il existe également des variantes en mode clair et en mode sombre de chacun des fonds d'écran. Lorsqu'ils sont définis via iOS 15, ce sont des fonds d'écran animés qui s'animent lorsque vous appuyez dessus, mais pas avec ces fichiers extraits. Merci à iSpazio.

Wallpapers iPhone 13 / 13 Pro

Les fonds iPhone 13

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone ?