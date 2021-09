Apple veut diagnostiquer l'autisme infantile avec l'iPhone

Il y a 4 heures

Alban Martin

Apple rechercherait un moyen d'utiliser les caméras à l'intérieur de l'iPhone pour détecter l'autisme infantile. L'idée serait d'utiliser les données de la caméra pour observer le comportement d'un enfant qui pourrait intervenir dans un diagnostic précoce, selon un nouveau rapport du Wall Street Journal.



L’iPhone pourrait détecter les troubles cognitifs

Selon le rapport, qui fait écho aux efforts de recherche précédemment partagés, Apple souhaite pouvoir utiliser la caméra de l'iPhone‌ pour suivre le visage d'un enfant et observer différents comportements, tels que la fréquence à laquelle il détourne le regard ou le balancement du corps, en tant que facteurs potentiels de détection de l'autisme.

Apple a un troisième partenariat de recherche sur le cerveau avec l'Université Duke qu'il n'a pas divulgué. Il vise à créer un algorithme pour aider à détecter l'autisme infantile, selon les documents et les personnes familières avec le travail. La recherche examine l'utilisation de l'appareil photo de l'iPhone pour observer comment les jeunes enfants se concentrent, à quelle fréquence ils se balancent d'avant en arrière et d'autres mesures, selon les documents.

Biogen, une société de biotechnologie américaine, avait précédemment annoncé qu'elle s'associait à Apple pour étudier les moyens d'utiliser l'iPhone et l'Apple Watch pour remarquer un déclin cognitif des utilisateurs ou des signes potentiels de dépression.



Avec cela et les premiers travaux d'Apple sur la détection de l'autisme chez les enfants, le journal indique que ces recherches ne deviendront peut-être jamais une fonctionnalité utilisateur, mais note que la société basée à Cupertino avait investi dans plusieurs études axées sur le cœur avant de publier une multitude de fonctionnalités connexes sur l'Apple Watch.



Le rapport note que dans le cadre de la politique de confidentialité d'Apple, la société viserait à terme à exécuter tous les algorithmes, y compris ceux de détection précoce de l'autisme infantile, localement sur l'appareil d'un utilisateur, sans avoir besoin d'envoyer les données collectées vers des serveurs pour traitement. Le rapport ajoute que la recherche n'en est qu'à ses débuts, mais les dirigeants d'Apple sont enthousiastes quant à son potentiel.



En attendant, l'Apple Watch 8 de l'an prochain devrait inclure de nouveaux capteurs pour la glycémie et pourquoi pas l'alcoolémie.