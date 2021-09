iOS 15.0.1 : Apple va proposer des mises à jour pour les bugs d'iPhone 13

Ça y est, de premiers utilisateurs (des journalistes, pour la plupart) ont eu la chance de mettre la main sur le nouveau smartphone de la Pomme, l'iPhone 13. Les premiers retours, bien que pour la plupart positifs, laissent tout de même remonter quelques bugs, notamment avec le mode Cinématique.

Un point problématique quand on sait que c'était l'un des arguments phares pour la vente de la gamme. Heureusement, la firme de Cupertino rassure ses clients en promettant l'arrivée de prochaines mises à jour qui viendront corriger ces bugs.

Alors que les journalistes commencent à mettre la main sur les iPhone 13, c'est Joanna Stern du Wall Street Journal qui a dégainé la première. Cette dernière a constaté un bug autour du mode Cinématique : en voulant désactiver le mode HDR, elle a remarqué que l’enregistrement avec le nouveau mode n'était pas concerné par cette suspension.



Le second a été décelé par Marques Brownlee, alias MKBHD, un Youtuber américain très populaire qui se spécialise dans les appareils à la Pomme. Celui-ci concerne le mode macro qui s'active en s'approchant très près d'un sujet, avant de repartir sur le capteur grand-angle automatiquement en s'éloignant. Malheureusement, il n'est pas possible de couper ce changement, mais Apple tient à rassurer en promettant des correctifs prochains, probablement avec iOS 15.0.1.





As I mentioned in my video, the iPhones’ macro mode is great, but you can’t manually switch out.



Apple’s told me "A new setting will be added in a software update this fall to turn off automatic camera switching when shooting at close distances for macro photography and video” pic.twitter.com/n94WA5gdaj