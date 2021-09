Voici les couleurs des iPhone 13 en vrai et en vidéo

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Réagir



Rebelote, comme en 2020 avec l'iPhone 12, en 2019 avec l'iPhone 11... les vidéos de déballage en avance du nouvel iPhone 13 sont nombreuses sur YouTube. L'occasion de faire un petit tour d'horizon le temps de patienter sagement jusqu'à vendredi.

Découvrez à quoi ressemble vraiment l'iPhone 13

Comme chaque année, alors que la majorité des utilisateurs doit attendre vendredi et la sortie officielle du nouvel iPhone pour se le procurer ou au moins se rendre en boutique afin de l'apercevoir, les Youtubeurs les plus connus sont plus chanceux.

Nous sommes à J-3 de cette date attendue par tous mais en attendant, faisons le tour des vidéos YouTube dévoilant l'iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro. Même si rien ne vaut le rendu réel (en boutique), ces vidéos nous donnent un premier aperçu des différents coloris plus proche de la réalité que les rendus officiels d'Apple.



Pour rappel, cette année, la gamme Pro a le droit à quatre couleurs dont l'Or, l'Argent, le Graphite et enfin le Bleu alpin. Du côté de l'iPhone 13 et du modèle Mini, il y aura une couleur supplémentaire avec le rose. Nous retrouverons ainsi les options Bleu, Minuit, Rose, Lumière stellaire et le fameux Product RED rouge.



On se rend compte des petits changements pour la cuvée 2021 : le bleu ciel et le noir plus clair des iPhone 13 Pro, le bleu moins foncé et le noir brillant légèrement bleuté des iPhone 13.