iMovie et Clips gèrent le mode Cinématique et ProRes

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple a mis à jour iMovie et Clips avec la prise en charge de plusieurs nouvelles fonctionnalités qui devraient être introduites aux côtés des modèles iPhone 13. On parle ainsi du mode cinématique et du ProRes.

iMovie à la sauce iPhone 13

iMovie prend désormais en charge le mode cinématique, ce qui permet d’ajouter, d’ajuster et de supprimer la mise au point et modifier l'effet de profondeur de champ dans les vidéos tournées en mode cinématographique. Cette fonctionnalité est disponible sur tous les modèles d'iPhone 13, mais les séquences peuvent être montées sur l'iPhone XS ou modèle ultérieur, l'iPad mini 5 ou version ultérieure iPad Air 3 ou version ultérieure, et tous les modèles d'iPad Pro.

La mise à jour comprend également la possibilité d'ajouter des images ProRAW aux films et aux bandes-annonces, ainsi que des options d'importation et de modification de vidéos ProRes.

La vidéo ProRes est une fonctionnalité à venir sur les modèles d'iPhone 13 Pro plus tard cette année, et elle permettra aux appareils d'enregistrer dans un format compressé sans perte de qualité permettant des modifications post-production. La vidéo ProRes pourra être capturée avec un iPhone 13 Pro au lancement de la fonctionnalité et elle pourra être modifiée sur les modèles d'iPhone 13, d'iPad mini 6 et d'iPad Pro.

Télécharger l'app gratuite iMovie

Et Clips aussi

En ce qui concerne Clips, la vidéo en mode cinématographique peut maintenant être importée et modifiée dans l'application. Des filtres, des autocollants et des emoji peuvent être ajoutés aux vidéos enregistrées en mode cinématographique, et des images ProRAW peuvent être ajoutées aux vidéos. Lorsque la vidéo ProRes sera lancée, elle pourra également être importée dans Clips et éditée directement dans l'application.

La mise à jour d'aujourd'hui ajoute également la possibilité d'ajouter des photos ou des vidéos de la photothèque d'un simple toucher, sans avoir à enregistrer chacune d'elles dans un projet.

Télécharger l'app gratuite Clips