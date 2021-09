Netflix prêt à relancer une formule gratuite ?

Netflix cherche visiblement à acquérir de nouveaux clients au Kenya car la dernière offre proposée est plus qu'alléchante. Une adresse mail et un mot de passe vous donneront un accès direct à une partie du catalogue sans même payer, plutôt sympa non.

Netflix relance une offre gratuite mais loin de chez nous

Ah la belle époque, celle ou Netflix proposait un mois d'essai gratuit pour profiter en illimité de son catalogue et ainsi savoir si cela vaut le coup de continuer à payer les mois suivants et rester abonné.



Depuis, la plateforme a tout simplement pris la décision de supprimer cet avantage, ne le jugeant pas assez rentable ou du moins plus vraiment en adéquation avec les millions d'abonnés déjà acquis. Cependant, cela pourrait évoluer de manière positive dans les mois à venir.



Cela n'arrivera peut-être jamais chez nous, mais c'est une information qu'il faut absolument relayer. Comme l'indique le communiqué officiel, Netflix lance une nouvelle formule gratuite au Kenya.

Pour faire simple, il vous suffit de créer un compte (adresse mail + mot de passe) sans même rentrer vos infos bancaires et vous aurez accès à une partie du catalogue en illimité.



Pour ce qui est des contraintes, il faut noter que l'offre est seulement disponible sur un smartphone Android, qu'elle ne donne accès qu'à une partie du catalogue et qu'il n'est pas possible de télécharger un contenu pour le visionner hors connexion.



L'objectif pour Netflix est clairement assumé, offrir un aperçu à ceux qui n'ont jamais regardé un contenu sur la plateforme pour les inciter à s'abonner par la suite.



Netflix nous fait bien comprendre que cette offre pourrait à l'avenir s'étendre dans d'autres pays si c'est un succès mais étant donné que le service est déjà très populaire chez nous en France, les chances sont maigres de le voir arriver. Après, sait-on jamais..