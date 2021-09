Le casque AR/VR d'Apple en 2022, les Apple Glass en 2023

Un nouveau rapport suggère que le premier casque Apple sera mis en vente dans la seconde moitié de 2022, tandis que le produit le plus attendu et surnommé Apple Glass ne sera disponible qu'après 2023. Le casque Apple – qui devrait être un produit très coûteux destiné aux développeurs et aux entreprises – aurait terminé la deuxième phase de test du prototype.

Une sortie dès 2022 pour le casque Apple ?

Digitimes explique qu'après avoir sorti l'iPhone 13, Apple a été critiqué pour le manque de nouveauté, mais la prochaine génération de produits que la firme considère comme une arme secrète devrait apparaître en 2022. La chaîne d'approvisionnement a révélé que le premier casque AR d'Apple a terminé P2 (la deuxième phase des tests de prototypes), et devrait être produit en série au deuxième trimestre de 2022 pour une sortie au second semestre de l'année.

La chaîne d'approvisionnement a souligné que le casque AR d'Apple est séparé en 2 produits, dont l'un est un modèle haut de gamme, positionné comme un produit commercial, contenant une caméra et un capteur optique laser, pesant environ 100-110 grammes, et utilisant un processus de 5 nanomètres. Il doit toujours être connecté à l'iPhone via Bluetooth, et la partie du cadre sera constituée d'un alliage de magnésium léger à haute résistance contenant des traces d'éléments de terres rares.

L'industrie spécule qu'en raison du coût relativement élevé des composants et de l'échelle initiale, le prix pourrait atteindre plus de 2 000 $. Par conséquent, Apple le positionne comme un produit industriel, avec une échelle d'expédition annuelle estimée de 2 millions.

Pour l'autre produit AR destiné au grand public, la conception n'a pas encore été finalisée, et on estime que la production en série sera être sur le marché après 2023.

Le rapport suggère qu'Apple a eu du mal à finaliser la conception, essayant d'équilibrer la vision de l'entreprise pour le produit avec les réalités de ce qui est actuellement possible. En particulier, Apple aurait eu des inquiétudes concernant la dissipation de chaleur, le poids et la durée de vie de la batterie.

En mars, l'analyste d'Apple, Ming-Chi Kuo, a également prédit le premier casque en 2022, mais ne croyait pas que nous verrions des lunettes Apple Glass avant 2025.