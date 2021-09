Pokémon Unite est disponible dans le monde entier sur l'App Store

En juin 2020, The Pokémon Company nous faisait une belle surprise en annonçant le jeu Pokémon UNITE (v1.2.1, 773 Mo, iOS 10.0), un MOBA (multiplayer online battle arena) proposant des matches en 5 contre 5, mettant en avant les célèbres créatures. Disponible depuis quelques semaines sur Nintendo Switch, le jeu est vite devenu très populaire auprès des joueurs, laissant entrevoir un beau succès.



Depuis quelques heures maintenant, la version mobile du jeu est disponible dans le monde entier, sur l'App Store et le Play Store. Voici la bande-annonce :

Rejoignez des Dresseurs et Dresseuses du monde entier sur l'Île d'Æos et affrontez-les dans des Combats Unité ! Dans ces combats, deux équipes s'affrontent en 5 contre 5 afin de voir laquelle marquera le plus de points dans le temps imparti. Travailler ensemble est essentiel : vos coéquipiers et vous devrez mettre des Pokémon sauvages K.O., monter de niveau, faire évoluer vos propres Pokémon et empêcher l'équipe adverse de marquer des points. Mettez à l'épreuve votre sens du travail d'équipe et remportez la victoire !