Web Inspector : une extension Safari pour développeurs (iOS 15)

Apple a fait de l'Apple Park son siège social en avril 2017. Si on avait pu penser que le géant californien avait déjà réfléchi à toutes les possibilités que pourrait offrir 260 000 m2,...

Apple et les créateurs de podcasts vont profiter d'une nouvelle source de revenu dès le 15 juin. En effet, les utilisateurs de l'application Apple Podcasts vont pouvoir souscrire à des...

Le navigateur Web mobile d'Apple est le principal changement radical d'iOS 15 de cette année et il reste à voir s'il sera réellement lancé à l'automne avec la version finale. Chrome pour...

Doit-on encore présenter l'outil 1Password (v7.8, 160 Mo, iOS 12.2) ? Pour ceux qui ne s'intéressent que très peu à l'App Store, on parle de l'un des...

Bref, c'est complet et c'est très pratique pour les développeurs qui veulent analyser un bug ou un problème sur la version responsive d'un site ou d'une web app. C'est aussi entièrement gratuit.

Ce n'est pas qu'une application mais une extension pour Safari , chose permis par iOS 15 désormais. Intégré au navigateur d'Apple, Web Inspector vous permet d'inspecter les pages Web et de modifier leurs éléments, d'exécuter du JavaScript, d'afficher les requêtes réseau, etc. Si vous êtes un dev front ou un intégrateur, vous devez absolument télécharger Web Inspector sur iPhone ou iPad.

Cette nouvelle application tire parti des nouvelles possibilités offertes par iOS 15 et iPadOS 15, les deux systèmes d’exploitation arrivés cette semaine en version finale auprès des utilisateurs. Il s'agit d'un simple inspecteur Web conçu pour ne pas perdre les développeurs qui utilisent fréquemment celui de Chrome, de Firefox ou même Safari sur ordinateur.

