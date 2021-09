The Lord of the Rings: Rise to War disponible sur l'App Store

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Après plusieurs semaines d'attente, le nouveau jeu de stratégie signé NetEase Games et Warner Bros. Interactive Entertainment est disponible sur l'App Store. En effet, depuis ce matin, il est possible de télécharger The Lord of the Rings: Rise to War (v1.0.119937, 1,2 Go, iOS 10.0), permettant de prolonger la célèbre histoire de J.R.R. Tolkien.



Pour le coup, les développeurs proposent des cartes et des personnages avec une précision impressionnante, tout en revisitant à leur manière la célèbre franchise. La bande-annonce :

The Lord of the Rings: Rise to War disponible au téléchargement

L'Anneau unique a refait surface dans le château déserté de Dol Guldur. Il confère à son porteur un pouvoir incomparable, capable de dominer la Terre du Milieu et de faire sombrer les peuples de toutes les factions dans une guerre de grande ampleur.

Basé sur la trilogie de livres de J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings : Rise to War est un titre sous licence officielle qui permet aux joueurs de rejoindre la guerre pour l'Anneau Unique, de construire des armées et d'étendre leurs territoires à travers la carte légendaire avec ses monuments renommés.



Comme le jeu se déroule dans le troisième âge de la Terre du Milieu, les joueurs peuvent fortifier des colonies et forger des alliances avec des personnages emblématiques rejoignant la mêlée, que ce soit le Ranger du Nord, Aragorn, ou même le seigneur elfe de Fondcombe, Elrond.

