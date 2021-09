Les limites des chargeurs MagSafe sur iPhone 13

Medhi Naitmazi

Alors que le chargeur MagSafe standard d'Apple peut généralement prendre en charge jusqu'à 15 watts de puissance de pointe lorsqu'il est utilisé avec un adaptateur secteur approprié, l'iPhone 12 mini de l'année dernière était limité à une puissance de 12 watts, peut-être en raison de contraintes thermiques dues à la compacité de l’appareil. Cette année, rebelote avec l’iPhone 13 Mini. Et du côté du MagSafe Duo, les iPhone 13 Pro avec coque Apple posent un petit problème également.

L’iPhone 13 Mini toujours limité à 12 Watts

Comme le souligne aujourd'hui une mise à jour du document d'assistance d'Apple sur le chargeur MagSafe, la restriction reste en place pour l'iPhone 13 mini de cette année, soit une puissance de charge sans fil de 12 watts. Compte tenu de la conception presque identique entre l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini, il n'est pas particulièrement surprenant que la limite s'applique aux deux smartphones. Cependant, avec l’augmentation de la batterie de 15%, il faudra être patient.

Pour mémoire, un iPhone connecté à MagSafe gère intelligemment sa consommation d'énergie pour éviter la surchauffe, et donc même un modèle entièrement pris en charge capable de se charger à 15 watts peut voir une grande partie de son temps de charge passer en dessous de ce seuil afin de protéger l'état de la batterie. C’est notamment le cas si l’appareil chauffe ou si la recharge a dépassé les 80%.

Un souci sur le MagSafe duo avec les coques Apple

Ce n'est pas le seul sujet lié à MagSafe et aux nouveaux iPhone 2021, car il a été découvert que l'iPhone 13 Pro avec la coque standard d'Apple dessus ne repose pas correctement sur le chargeur MagSafe Duo en raison de la taille et de la hauteur de la bordure qui protège les appareils photo à l’arrière. C’est un peu moyen pour un chargeur à 150€. Nous avions d’ailleurs remarqué l’augmentation de l’épaisseur des coques Apple depuis hier pendant que nous testions l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 Pro Max.



Malgré ce problème d'ajustement, le téléphone se "connecte" bien au MagSafe et se charge normalement.