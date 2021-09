Un partenariat sur plusieurs années entre Ferrari et l'ancien d'Apple, Jony Ive

La dernière fois que nous parlions de Ferrari, c'était pour annoncer que la marque ne sortira pas un modèle électrique avant 2025. Cette fois-ci, c'est son nouveau partenariat avec LoveFrom qui nous intéresse tout particulièrement. Pourquoi ? Car l'un des deux dirigeants de l'entreprise nous est familier.

Ferrari : un partenariat plein de promesses

La maison mère de Ferrari connue sous le nom de Exor vient d'annoncer via un communiqué un nouveau partenariat. Le rapport avec Apple n'est pas des plus évidents à première vue mais sachez qu'il y en a tout de même un.



Ce partenariat "créatif" est censé durer plusieurs années au minimum et dois se concrétiser avec la société LoveFrom, qui n'est autre qu'une société de design co-fondée par l'ancien chef design d'Apple, le fameux Jony Ive.

La première expression de ce nouveau partenariat réunira les performances et l'excellence légendaires de Ferrari avec l'expérience et la créativité inégalées de LoveFrom qui ont défini des produits extraordinaires qui changent le monde.

Pour ce qui est du projet, Ferrari déclare en toute logique que cela sera avant tout basé sur la création et sur le côté luxe. Pour le reste, nous n'avons pas plus d'infos pour le moment et le mystère reste encore totale.



Du côté de Jony Ive et de son collaborateur Marc Newson, on en profite pour passer un petit message sympathique envers Ferrari et ses voitures mythiques.

En tant que propriétaires et collectionneurs de Ferrari, nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de collaborer avec cette entreprise extraordinaire.

Pour couronner le tout, Jony Ive va rejoindre le Conseil des partenaires d'Exor et ainsi donner son sentiment et ses idées sur certains sujets. Après son merveilleux passage chez Apple qui s'est terminé il y a quelque temps maintenant, Ive rebondit de plus belle et mène une carrière qui risque d'en faire rêver plus d'un.