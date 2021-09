Tales of Luminaria : le RPG de Bandai Namco est disponible en précommande

Doit-on encore présenter le studio Bandai Namco, tant ce dernier a su se faire une place de choix sur le marché du jeu vidéo. Il faut savoir que l'une de leurs plus grandes réussites prend la forme d'une série vidéoludique classée dans la catégorie RPG.

Portant le nom de Tales of, cette dernière a récemment soufflé ces 25 bougies, attirant toujours autant les joueurs. Un véritable succès pour le nippon, puisqu'il y a eu au total plus de quinze titres, des spin-offs et également quatre anime. La belle nouvelle, c'est que la série revient très prochainement avec un titre mobile baptisé Tales of Luminaria (v1.0.0, 143 Mo, iOS 13.0), désormais disponible en précommande.



Voici son trailer :

Tales of Luminaria arrive sur nos mobiles

Tales of Luminaria est un nouveau jeu de rôle animé Tales pour mobile !

Vous pouvez profiter d'un jeu de RPG animé de haute qualité avec 21 protagonistes.

Trouvez votre personnage préféré et explorez ensemble le monde de Tales !

Bandai Namco a annoncé que le pré-enregistrement de son prochain RPG Tales of Luminaria était officiellement ouvert. Dans ce futur titre à destination de l'App Store et du Play Store, on retrouvera 21 protagonistes dont l'histoire sera contée différemment selon le personnage que vous choisirez.



Les 21 protagonistes appartiennent à l'un des trois groupes suivants : la Fédération de Jerle, les généraux partisans de l'Empire de Gildllan, et les aventuriers qui parcourent le monde comme des nomades.



Nous n'avons pas encore de date de sortie, si ce n'est qu'une maigre mention "bientôt disponible".

