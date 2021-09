Brésil : nouvelle condamnation pour Apple qui refuse d'inclure l'adaptateur secteur

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

William Teixeira

Officiellement, Apple a supprimé l'adaptateur secteur de ses produits pour la protection de l'environnement, cela permet de réduire les émissions provenant de leur fabrication et de leur transport. Aujourd'hui, le géant californien vous demande soit de réutiliser l'adaptateur secteur de votre ancien iPhone ou d'en acheter un nouveau en Apple Store. Cette nouvelle suggestion ne plait pas du tout au Brésil où Apple a récemment été condamné.

Seconde condamnation pour Apple

En mars 2021, Apple a été confronté a une lourde sanction de la part de l'agence de protection des consommateurs de São Paulo. Le géant californien a été obligé de payer une amende de 2 millions de dollars pour avoir supprimé l'adaptateur secteur dans le packaging de l'iPhone, cela a fait suite à de nombreux consommateurs qui s'étaient plaints du comportement d'Apple.

En effet, selon leurs propos, Apple ne ferait pas ce geste pour la protection de l'environnement, mais pour économiser les coûts de production et augmenter sa marge de bénéfice.



La firme de Cupertino avait pris le temps d'expliquer que les adaptateurs secteurs contiennent une quantité non négligeable de certains matériaux, notamment le plastique, le cuivre, l'étain et le zinc. Mais sans succès... L'agence de protection des consommateurs n'a rien voulu entendre !

Croyant qu'Apple allait changer de comportement suite à l'amende tout de même conséquente (même si ça reste faible vu les revenus d'Apple), l'organisme a été surpris de constater qu'avec les iPhone 13, la firme de Cupertino s'obstine toujours à ne plus inclure l'adaptateur secteur au Brésil.



Résultat, l'agence de protection des consommateurs vient d'émettre hier une seconde amende pour non-respect de la législation brésilienne.

La sanction est quasiment identique à la précédente et réitère la demande à Apple de mettre à nouveau l'adaptateur secteur quand un client brésilien achète un iPhone quelle que soit la génération !



L'Apple Park va-t-il céder aux exigences du Brésil et respecter la législation en vigueur comme l'entreprise le fait en France en incluant toujours les EarPods ?

Impossible à dire pour l'instant, mais Apple reste dans son raisonnement que si cette décision a été prise, c'est pour le bien de la planète.



Sur sa page dédiée à l'environnement, Apple rappelle que depuis que l'adaptateur secteur n'est plus mis dans le packaging avec l'iPhone, cela permet d'économiser jusqu'à 861 000 tonnes de cuivre, d'étain et de zinc. Cela offre aussi plus de place par palette de livraison, la firme de Cupertino estime que grâce aux emballages plus compacts, il est possible de charger jusqu'à 70% de coffrets d'iPhone supplémentaires.