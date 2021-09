iPhone 13 Pro : une vidéo pour bien comprendre l'impact de l'écran 120Hz

Il y a 43 min (Màj il y a 36 min)

Corentin Ruffin

3



Avec la présentation récente de l'iPhone 13 Pro, les aficionados n'ont, certes, pas eu le droit à un changement de design, mais ont trouvé une véritable bombe technologique. Outre l'amélioration flagrante de la puissance et une batterie plus conséquente, on a également découvert l'écran ProMotion 120 Hz.

On ne va pas se le cacher, il s'agit là de l'argument le plus lourd pour cette nouvelle cuvée estampillée Pro. Les retours sont unanimes autour de ce dernier, laissant à des kilomètres en arrière celui de l'iPhone 12.

Une vidéo pour démontrer l'importance de l'écran ProMotion

La nouvelle gamme d'iPhone Pro d'Apple a su convaincre la presse, notamment car cette dernière est dotée d'un écran Super Retina XDR et propose le 120Hz ProMotion. Non seulement, la qualité est impressionnante, mais les animations sont douces et fluides, tout en permettant d'économiser de la batterie.







Et ce sont ces différents points que nous pointons dans la vidéo ci-dessus : l'iPhone 13 Pro laisse entrevoir une fluidité extrême par rapport à son frère, l'iPhone 13 mini. Une efficacité qui se démontre aussi face à la gamme précédente :