Meilleur écran de smartphone : l'iPhone 13 Pro Max remporte le prix de DisplayMate

Il y a 57 min (Màj il y a 56 min)

Julien Russo

1



Chaque année, l'organisation DisplayMate test les écrans de tous les smartphones pour vérifier la marque qui propose le meilleur écran, autrement dit celui qui a la plus belle luminosité, le meilleur contraste ou encore les couleurs les plus prononcés. Pour en arriver à une conclusion, l'organisation réalise des expérimentations extrêmement complètes et strictes.

L'iPhone 13 Pro Max a le meilleur écran

Le dernier smartphone haut de gamme d'Apple vient de remporter le prix du Best Smartphone Display Award, une récompense exclusivement dédiée au smartphone qui obtient la note de performance d'affichage la plus élevée.

Cette année, l'iPhone 13 Pro Max a surpris toute l'équipe de spécialistes de DisplayMate puisque l'écran a enregistré une note jamais atteinte jusqu'à aujourd'hui !

Plusieurs remarques très positives ont été relayées dans le communiqué :

Un écran OLED de pointe fabriqué sur un substrat en plastique flexible. Bien que l'écran OLED lui-même soit flexible, l'écran reste rigide sous un verre extérieur à couverture rigide.

Un facteur de forme d'affichage avec une hauteur/largeur plus élevée Rapport hauteur d'image de 19,5 : 9 = 2,16, ce qui est 22 % plus grand que le 16 : 9 = 1,78 sur la plupart des smartphones (et des téléviseurs grand écran) parce que l'écran a maintenant la même forme globale que l'ensemble du téléphone. Il est plus grand en mode Portrait et plus large en mode Paysage.

9 = 2,16, ce qui est 22 % plus grand que le 16 9 = 1,78 sur la plupart des smartphones (et des téléviseurs grand écran) parce que l'écran a maintenant la même forme globale que l'ensemble du téléphone. Il est plus grand en mode Portrait et plus large en mode Paysage. Un écran haute définition 2778 x 1284 Full HD+ de 2,8K avec 458 pixels par pouce, et des pixels de diamant avec un rendu sous-pixel pour une netteté améliorée et une luminosité maximale plus élevée.

Une gestion automatique des couleurs qui passe automatiquement à la gamme de couleurs appropriée pour tout contenu d'image affichée dans l'espace colorimétrique large DCI-P3 qui a un profil ICC, de sorte que les images apparaissent automatiquement avec les bonnes couleurs, ni sursaturées ni sous-saturées.

Ainsi que plein d'autres détails qui prouvent l'incroyable effort qui a été réalisé par Samsung Display pour Apple. À noter quand même que tout le mérite ne revient pas à la firme sud-coréenne, mais aussi à Apple qui communique les instructions et des exigences très précises à son partenaire pour produire l'écran parfait !

Le nouvel écran ProMotion 120 Hz d'Apple a largement été mis en avant lors de la présentation il y a plus d'une semaine, c'est aussi l'un des arguments stratégiques dans les campagnes marketing de l'iPhone 13 Pro Max.

Apple a révélé proposer sur cet écran une large gamme de fréquences d'images intermédiaires avec des performances graphiques exceptionnelles quand vous en avez besoin.



L'écran de l'iPhone 13 Pro Max est aussi 25% plus lumineux en extérieur que son prédécesseur, vous pouvez profiter jusqu’à 1200 nits pour vos photos et vidéos HDR.

Apple annonce également des noirs encore plus intenses, des blancs éclatants et des détails ultras précis et net.



Retrouvez le compte rendu complet de DisplayMate

