iPhone 13 : les fournisseurs taïwanais lâchent Samsung et les autres marques pour Apple

Il y a 1 heure (Màj il y a 30 min)

Julien Russo

Les iPhone 13 sont disponibles depuis peu de temps et Apple fait déjà face à une forte demande de la part des clients de son écosystème, mais aussi des clients qui viennent de l'univers Android. Cette grande popularité pour les nouveaux iPhone provoque inévitablement un grand nombre de commandes chez les fournisseurs !

Les fournisseurs lâchent les autres clients pour se concentrer sur les commandes d'Apple

Selon un récent rapport de Digitimes, les fournisseurs qui travaillent avec Apple pour fournir les pièces indispensables au fonctionnement des iPhone 13 sont actuellement en panique générale. En effet, comme Apple reçoit une masse de commandes de particuliers, mais aussi des revendeurs, le géant californien répercute la tendance chez ses fournisseurs en demandant toujours plus de composants pour l'assemblage de ses iPhone 13.



D'après le rapport, Apple serait tellement omniprésent dans les agendas de commandes que beaucoup de partenaires ont décidé de se concentrer exclusivement sur les nouveaux smartphones d'Apple. Si c'est une bonne nouvelle pour la firme de Cupertino, c'est une situation inquiétante pour les autres constructeurs comme Samsung, Huawei, Xiaomi... Puisqu’eux aussi ont besoin d'obtenir rapidement les composants nécessaires pour l'assemblage de leurs smartphones !

Voici ce qu'explique le rapport :

Les fabricants taïwanais de VCM (moteurs à bobine mobile), de bobinage de fils et d'autres composants de modules de lentilles pour smartphones donnent la priorité à la production pour Apple, dans un contexte de fortes préventes de la série iPhone 13 en Chine et à Taïwan, selon des sources industrielles.

Ce choix de se détourner des autres clients s'explique essentiellement par les commandes qui sont nettement moins importantes en volume que celles d'Apple. Les fournisseurs préfèrent se concentrer sur le client qui rapporte le plus d'argent et qui permettra de réaliser le plus gros chiffre d'affaires sur la totalité du trimestre.

Visiblement, ce n'est pas Samsung puisque les ventes des Galaxy ont été extrêmement décevantes au troisième trimestre de l'année en cours.



Certains analystes dévoilent que les précommandes des iPhone 13 chez Apple comme chez les revendeurs ont été spectaculaires, on parle même d'un nombre de ventes au-delà des attentes et des prévisions.

Bloomberg a expliqué qu'Apple cherche à augmenter la production initiale des iPhone 13, l'objectif serait d'atteindre 90 millions d'unités d'ici le 31 décembre 2021. Un exploit qui pourra être réalisable uniquement si les fournisseurs et partenaires d'assemblages arrivent à suivre le rythme que désire Apple.



Notons quand même que ce chiffre de 90 millions est en hausse de 20% par rapport aux iPhone 12 où Apple insistait pour produire 75 millions d'appareils avant la fin de l'année 2020. Décidément... Plus le temps passe et plus Apple cartonne dans les ventes !