Un problème d'écran tactile sur iPhone 13 et iOS 15

Il y a 4 heures

Alban Martin

Certains utilisateurs d'iPhone 13 signalent des problèmes tactiles intermittents sur leurs nouveaux appareils, un phénomène où l'appareil ne répond plus, nécessitant parfois un redémarrage forcé de l'ensemble. Dans d'autres cas, des tapotements répétés permettent de forcer le système à réagir.

Une nouvelle épine dans le pied d'Apple

De nombreux clients ‌ayant acheté le nouvel iPhone 13‌ sur Reddit, Twitter et le support Apple signalent des problèmes de sensibilité au toucher sur leurs nouveaux téléphones. Les utilisateurs expliquent que, soit l'iPhone ne s'allume plus quand on tapote sur l'écran (ce qu'on a constaté à plusieurs reprises), soit le système ne prend plus en compte les actions tactiles sur l'interface utilisateur. C'est un phénomène qu'on avait vu apparaitre l'an passé sur l'iPhone 12 mini par exemple.

Une partie des témoignages pense avoir reçu un matériel défectueux. Cependant, les problèmes tactiles sont souvent de l'ordre logiciel, et Apple les corrige très rapidement. Preuve en est, outre des iPhone 13 et iPhone 13 Pro, on trouve même des plaintes concernant des iPhone 12 Pro, après passage à iOS 15.



Depuis sa sortie il y a un peu plus d'une semaine, ‌iOS 15‌ a apporté quelques problèmes, notamment des bogues liés à l'‌iPhone 13‌ et à l'Apple Watch, au stockage de l'appareil, à Apple Music et aux widgets, en plus d'éventuelles failles de sécurité. Apple a promis de publier une mise à jour logicielle pour résoudre divers problèmes affectant actuellement les appareils iOS et iPadOS, et a même proposé une version révisée pour palier au plus pressé.



Apple pourrait lancer iOS 15.0.1 plus tôt que prévu pour résoudre le reste, à moins qu'elle n'attende de terminer iOS 15.1 actuellement en bêta. Et justement, la bêta 2 mise à disposition hier soir a corrigé le bug de l'Apple Watch avec un iPhone 13, ainsi que le souci de réactivité tactile.



Qui a déjà eu un iPhone qui ne réagit plus parmi vous ?