La vie d'un jeune homme a été sauvée grâce à l'Apple Watch et la détection de chute

Il y a 32 min (Màj il y a 30 min)

Julien Russo

1



On ne cesse de le répéter, mais l'Apple Watch est un véritable ange gardien quand vous la portez à votre poignet. En plus de surveiller votre rythme cardiaque toute la journée, la montre connectée détecte même quand vous faites une chute et s'occupe d'appeler elle-même les pompiers si vous ne répondez pas à la question "est-ce que tout va bien ?".

Un cycliste de 24 ans a été sauvé grâce à l'Apple Watch

Des histoires comme celle-ci il en existe une tonne, cela fait de la bonne publicité pour l'Apple Watch, mais permet aussi de montrer au monde entier qu'Apple propose une technologie sûre et fiable capable de sauver la vie d'un utilisateur !

Muhammad Fitri est un utilisateur d'Apple Watch qui vit à Singapour, passionné de vélo, il se rend régulièrement au travail à vélo et profite même de ses week-ends pour réaliser de magnifiques balades et profiter de la nature.



Alors qu'il rentrait chez lui un soir de semaine, Muhammad a violemment été heurté par une camionnette qui ne semblait pas respecter la limite de vitesse. Le choc a tellement été violent que le jeune utilisateur de 24 ans est tombé inconscient contre le sol et le chauffeur a pris la fuite sans appeler les secours !

Heureusement pour Muhammad Fitri, une Apple Watch a veillé à sa sécurité pendant tout son trajet. Dès que la montre connectée a été frappée contre le sol à la même vitesse que le jeune homme de 24 ans, l'Apple Watch a compris qu'il s'agissait d'une chute grave.

Immédiatement, l'Apple Watch a déclenché la procédure d'urgence prévue dans le cadre de la fonctionnalité "détection de chute". Cette méthode développée par Apple consiste à dans un premier temps attirer l'attention de l'utilisateur vers l'écran avec un bruit et des vibrations sur le poignet.

Dès que l'utilisateur regarde l'écran, il lui est posé une question "est-ce que tout va bien ?", un compte à rebours est déclenché entre la question et la réponse.



Si le propriétaire de l'Apple Watch ne réagit pas et ne bouge pas au bout d'une minute, la montre connectée va alors passer à la deuxième phase de la procédure : prévenir des tiers de l'accident.

L'Apple Watch de Muhammad Fitri a agi de deux façons :

Une alerte (SMS/iMessage) a été envoyée vers les contacts d'urgences, des personnes préalablement définies par l'utilisateur (ça peut être la petite amie, les parents ou un ami proche).

Un appel automatique a été déclenché vers le numéro d'urgence de Singapour. Une fois que le standard décroche, l'interlocuteur a entendu la voix de Siri qui récitait un texte pour informer de l'accident et que l'utilisateur n'était pas conscient.

Dans les deux alertes expédiées par l'Apple Watch, chacune possédait la localisation précise de Muhammad afin que soit le proche ou les urgences arrivent en premier pour l'aider.



L'Apple Watch Series 4 et les versions supérieures possèdent toutes la détection de chute, il suffit de l'activer directement dans l'application "Watch" de votre iPhone.

Voici le chemin précis : Appel d'urgence -> Activez Détection de chutes.

À noter que la fonction est systématiquement activée si vous avez minimum 55 ans, dans le cas contraire il faut l'activer vous-même manuellement !



Source