L'Apple Watch Series 7 s'affiche déjà sur Amazon

On ne cesse de le répéter, mais l'Apple Watch est un véritable ange gardien quand vous la portez à votre poignet. En plus de surveiller votre rythme cardiaque toute la journée, la montre...

Pour le moment la date de disponibilité des Apple Watch Series 7 est toujours inconnue , Apple a officiellement jusqu'au 21 décembre pour commercialiser sa nouvelle montre connectée. N'oublions pas que l'engagement du géant californien, c'est un lancement courant l'automne . Normalement, Apple sort sa nouvelle génération d'Apple Watch approximativement au même moment que les nouveaux iPhone, mais cette année à cause de difficultés de production liées au nouvel écran, le lancement a dû être retardé .

Visiblement chez Amazon, on est en avance sur les livraisons, mais aussi sur le lancement des nouveaux produits. Alors que l'Apple Watch de 7e génération n'est toujours pas arrivé à son statut de précommande , la firme de Jeff Bezos a déjà publié les fiches produits des nouvelles montres connectées. Sans surprise, nous une partie des détails qui ont été annoncés par Apple lors de l'événement du 14 septembre avec un message "Actuellement indisponible" . En effet, Amazon a l'autorisation de publier les fiches des produits jusqu'à plusieurs mois à l'avance, cependant l'entreprise n'a pas le droit d'enregistrer des commandes tant qu'Apple ne donne pas le feu vert. Si Amazon allait contre cette règle, ce serait très mal vu par les concurrents comme la Fnac, Boulanger, Cdiscount... Qui eux aussi sont soumis aux mêmes règles.

