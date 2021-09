CarPlay sous iOS 15 : un bug empêche d'écouter Apple Music ou Spotify

Il y a 3 heures

Alban Martin

3



Et voici un nouveau problème à rajouter à la désormais longue liste de bugs auxquels sont confrontés les utilisateurs d'iOS 15 et d'iPhone 13. Il s'agit cette fois de CarPlay qui se bloque à chaque fois qu'un utilisateur tente de lire de la musique, par exemple via Apple Music ou Spotify.

Encore un bug chez Apple

Des dizaines de messages sur l'assistance Apple et Twitter ont été publiés par des utilisateurs qui se plaignent du fait que ‌CarPlay‌ ne fonctionne pas correctement sur leur nouvel ‌iPhone. Il s'agit principalement de l'iPhone 13 sous iOS 15.



Selon les témoignages, essayer de lire de la musique à partir de n'importe quelle application ‌CarPlay‌ fait planter le système. Et Apple Support a répondu qu'il fallait essayer de désactiver l'égaliseur. Apparemment en vain. Certains ont affirmé que la réinitialisation de tous les paramètres réseau sur l'iPhone pouvait être une solution également.

La solution de contournement de l'égaliseur n'était pas bonne pour moi 😢 Carplay sans fil ici, Carplay était bien sur mon iPhone X avec iOS 15 en cours d'exécution mais mon iPhone 13 mini avec iOS 15 n'autorise pas les flux de musique/audio. La navigation fonctionne, les appels téléphoniques fonctionnent. S'il vous plaît corrigez bientôt

@AppleSupport

J'avais un iPhone 12 avec iOS 15, tout fonctionnait bien.

J'ai mis à niveau vers l'iPhone 13 et maintenant la musique ne joue pas avec CarPlay lorsque j'utilise Spotify ou Apple Music.

J'ai une Audi 2018 et j'utilise l'éclairage pour me connecter à CarPlay.

Lorsque je clique sur une chanson à l'aide de Spotify ou d'Apple Music, mon application CarPlay se ferme.

CarPlay fonctionne et ne s'arrête pas lorsque j'utilise Google Maps ou les podcasts Apple. Mais dès que je clique sur une chanson, Apple CarPlay s'éteint.

J'ai un iPhone 13 Pro exécutant la dernière version d'iOS 15. J'ai un RAV4 2019 qui exécute CarPlay en branchant mon téléphone sur le port USB.



Lorsque je branche mon téléphone dans ma voiture, CarPlay démarre normalement. Toutes les fonctionnalités de CarPlay fonctionnent normalement, à l'exception de deux choses. Premièrement : lorsque vous essayez de lire de la musique via Apple Music, CarPlay se bloque et CarPlay redémarre. Deuxièmement : lors d'un appel téléphonique, l'appel fonctionnera normalement jusqu'à ce que je termine l'appel. Lorsque je mets fin à l'appel, CarPlay plante et CarPlay redémarre.



Quelqu'un d'autre rencontre-t-il ce problème avec son iPhone 13 Pro sous iOS 15 ?



Cela ne se produisait pas avec mon iPhone 12 Pro sous iOS 15.



Le support d'Apple aurait reconnu le souci et informé les utilisateurs qu'il s'agit d'un problème répandu et qu'il pourrait être corrigé dans une prochaine mise à jour. Le problème ‌CarPlay‌ s'ajoute à une liste croissante de bugs dans la version initiale de ‌iOS 15‌, y compris des bugs graves qui pourraient entraîner la suppression des photos des utilisateurs de leur bibliothèque, des problèmes d'écran tactile et de stockage, ‌l'utilisation d'Apple Music‌ et des problèmes de widget.