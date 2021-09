iOS 15 : après 10 jours, le taux d'adoption est à 19,3%

Il y a 48 min (Màj il y a 24 min)

Julien Russo

4



À chaque nouvelle sortie d'iOS, des sociétés d'analyse mobile observent de près le nombre de personnes qui téléchargent la dernière mise à jour. Cela permet au bout de quelques jours, semaines et mois de voir si Apple a eu les bons arguments pour convaincre ses clients d'installer la mise à jour.

iOS 15 réalise une belle performance

Dans la journée du 20 septembre, iOS 15 a officiellement abandonné son statut de "bêta" pour se rendre disponible à l'ensemble des utilisateurs d'iPhone éligibles à la nouvelle mise à jour.

Selon la société Mixpanel, avec le firmware iOS 15.0, Apple a su convaincre énormément de propriétaires d'iPhone, mais la société note tout de même que le taux d'adoption reste plus faible que celui d'iOS 14 après 10 jours de disponibilité.

Environ 19,3% des propriétaires d'iPhone éligibles dans le monde ont installé la mise à jour iOS 15 jusqu'à aujourd'hui.



Cette différence désavantageuse pour iOS 15 peut s'expliquer par le nombre limité de nouveautés par rapport à la mise à jour de l'année dernière. En effet, iOS 14 apportait une petite "révolution" qu'attendaient énormément les utilisateurs : les widgets.

Pendant la phase de bêta, les développeurs et testeurs publics n'avaient cessé de partager des captures d'écrans avec des widgets, ce qui avait provoqué un gigantesque bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux et bien au-delà.

Pour le moment, beaucoup de personnes refusent de télécharger iOS 15 pour quelques petits bugs qui peuvent s'avérer être gênants comme la suppression automatique d'une photo enregistrée depuis "Messages" lors d'une sauvegarde iCloud.

Les iPhone 13 font aussi face à des difficultés comme l'impossibilité de déverrouiller avec l'Apple Watch quand on porte un masque.



Désormais, ce qui peut "booster" et créer une nouvelle vague massive de migration vers iOS 15, c'est le lancement de la mise à jour corrective iOS 15.1. Il s'agira d'une version logicielle qui corrigera tous les défauts de la première et qui permettra d'avoir une meilleure expérience lors de l'utilisation de son iPhone.



Cette mise à jour (très attendue par les utilisateurs d'iPhone 13) devrait arriver d'ici quelques semaines, elle est pour l'instant dans un statut de bêta avant le lancement officiel.

Il n'est pas impossible qu'Apple publie en attendant une mise à jour iOS 15.0.1 pour corriger les petits bugs qui n'ont pas pu l'être pendant la période de bêta d'iOS 15 cet été.



iOS 15 propose un total de 250 nouveautés dont des changements importants sur FaceTime, Apple Plans, iCloud...

Pour installer la mise à jour sur votre iPhone, il suffit d'aller dans Réglages -> Général -> Mise à jour de logiciel.

Les iPhone qui sont compatibles vont de l'iPhone SE de 1ère génération jusqu'aux iPhone 13 !