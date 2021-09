Un médecin utilise le mode macro de l'iPhone 13 Pro sur ses patients

Avec la sortie de la nouvelle gamme d'iPhone 13, Apple a tapé fort sur ses concurrents, proposant un modèle de puissance. Et c'est encore plus le cas lorsque l'on se penche sur la version Pro de...

Le professionnel de santé admet que les photos Macro permettent d'établir un diagnostic rapide et d'évaluer la situation seulement quelques secondes après avoir pris la photo. Selon lui, l'iPhone 13 Pro pourrait être "encore une autre façon d'impressionner, de gérer et d'entretenir des relations à long terme avec nos patients". Pour réaliser des macrophotographies avec un iPhone 13, vous n'avez pas besoin d'activer un mode photo spécifique, il vous suffit d'approcher l'objectif de votre iPhone près de ce que vous souhaitez photographier, puis vous prenez la photo. Attention, nous avons remarqué que les photos Macro sont d'une bonne qualité uniquement si vous êtes dans un environnement avec une bonne luminosité . Source

Tommy Korn est un ophtalmologiste et spécialiste de l'innovation en santé numérique chez Sharp Healthcare à San Diego. Dans l'une de ses publications sur le réseau social LinkedIn, il a révélé que l'iPhone 13 Pro Max qu'il avait acheté en précommande lui servait à une tâche assez spéciale au quotidien dans son travail. Le médecin a expliqué que les photos Macro du nouvel iPhone étaient tellement précises de près que cette technologie pouvait servir pour la surveillance et le traitement des affections oculaires . Dans son cabinet, Tommy Korn approche son iPhone 13 Pro Max des yeux de ses clients, prend une photo puis analyse la photo pour voir si l'affection oculaire que subit son patient est contrôlée, disparaît ou reprend de l'ampleur malgré le traitement qui est prescrit.

Avec les iPhone 13, Apple a apporté des innovations photos et vidéos spectaculaires. L'une des nouveautés les plus appréciées par les récents propriétaires d'iPhone 13, ce sont les photos Macro. Il s'agit d'un mode photo qui permet de prendre des clichés de très près avec une précision exceptionnelle.

