La première Apple Watch de 2015 devient "vintage"

Il y a 53 min (Màj il y a 53 min)

Medhi Naitmazi

Apple vient de mettre à jour sa liste de produits vintage et obsolètes en ajoutant les modèles Apple Watch 38 mm et 42 mm de 2015, soit les premières montres d'Apple. La fin d'une époque.

L'Apple Watch est vintage, bientôt obsolète

La première Apple Watch a été introduite il y a plus de six ans, en avril 2015, suivi de la "Série 1", qui était une révision avec simplement une puce plus rapide, ainsi que de la seconde mouture, l'Apple Watch Series 2 en 2016. La firme de Cupertino a continué à mettre à jour l'Apple Watch chaque année, et d'ici la fin de l'année 2021, l'Apple Watch Series 7 devrait être commercialisée.

L'Apple Watch originale est donc désormais un produit "vintage", qui comprend les appareils qu'Apple a cessé de distribuer à la vente il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Au-dessus, c'est un produit obsolète pour la marque californienne.



Pour la plupart des produits, la désignation vintage signifie qu'ils ne sont plus éligibles pour les réparations au Genius Bar dans les magasins Apple ou auprès des fournisseurs de services agréés Apple, mais Apple propose des réparations prolongées de certains produits d'entre eux et dans les endroits où cela est nécessaire, par la loi.



Dans quelques années, l'Apple Watch d'origine passera à la liste des obsolètes et le service matériel sera entièrement interrompu.