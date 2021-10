2 To de stockage dans l'iPhone 14 Pro, qui dit mieux ?

Il y a 3 heures

Alban Martin

Si l'iPhone 13 et ses trois frères viennent de sortir, les rumeurs circulent déjà sur ce qu'Apple a prévu pour l'année prochaine. La dernière en date suggère que pour l'iPhone 14 Pro, la société de Tim Cook prévoit d'inclure une énorme option de stockage de 2 To.

Une option 2 To à quel prix sur iPhone 14 Pro ?

Avec l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, Apple a ajouté une option de stockage de 1 To pour les clients, la plus grande configuration de stockage jamais offerte sur un iPhone. La nouvelle option a été induite par les nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo, telles que ProRes qui sera lancé plus tard cette année. Les vidéos ProRes, en plus des vidéos 4K 60 FPS prises sur l'iPhone, consomment beaucoup plus de stockage que les vidéos ordinaires car elles conservent tous les détails pour faciliter la post-prod.

Apple a commercialisé l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max comme l'outil ultime pour les vidéastes et les directeurs de la photographie. La capacité 1 To vise clairement ses utilisateurs professionnels.

Avec l'iPhone 14 l'année prochaine, Apple veut aller plus loin en offrant une option de 2 To, selon une rumeur sommaire du site chinois MyDrivers. L'information, qui doit être considérée avec beaucoup de précaution, affirme qu'Apple adoptera le stockage flash QLC pour l'iPhone 2022 et que grâce à la nouvelle technologie de stockage, elle augmentera sa capacité à 2 To.

C'est peu ou prou ce que disait DigiTimes en début de semaine, mais sans évoquer une option de 2 To en particulier.

Apple n'est pas adepte de l'augmentation systématique des capacités de stockage. A chaque fois où cela a eu lieu, c'était en rapport avec des fonctionnalités clés, souvent liées à l'appareil photo.



Quoiqu'il en soit, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro devraient se concentrer davantage sur une refonte complète qui supprime l'encoche et apporte des changements de matériaux. On parle d'un châssis en titane et d'un module caméra arrière complètement intégré. La fin de la bosse serait une très bonne nouvelle, en plus d'un écran total à l'avant. Reste à savoir si l'option 2 To sera proposée. Si oui, on n'ose imaginer le prix car l'iPhone 13 Pro Max culmine déjà à 1839€. Probablement plus de 2000€ pour un iPhone 14 Pro Max 2 To...



Qui aurait besoin d'une telle capacité sur iPhone, sachant que les derniers MacBook démarre à 256 Go de stockage ?