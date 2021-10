Apple TV+ : le film d'animation Blush est disponible

Il y a 4 heures

Alban Martin

Comme prévu en avril dernier, le film d'animation "Blush" est désormais disponible en streaming sur Apple TV+, pour le plus grand bonheur des enfants.



Le nouveau court métrage d'animation met en scène un horticulteur-astronaute bloqué dans l'espace qui va devoir se débrouiller pour assurer sa survie.

Une belle histoire à découvrir sur Apple TV+

"Blush" suit donc le voyage d'un horticulteur-astronaute échoué après qu'il se soit écrasé sur une planète naine déserte. Lorsqu'un visiteur éthéré arrive, le voyageur autrefois seul découvre la joie de construire une nouvelle vie et se rend compte que l'univers lui a réservé une belle surprise.

Le court métrage issu du partenariat entre Apple et Skydance est écrit et réalisé par le cinéaste primé aux Emmy Awards Joe Mateo ("Prep & Landing", "Big Hero 6"), et partage une histoire d'un humain sauvé plein sauvé par l'amour.



Mateo a développé "Blush" aux côtés de l'équipe d'animation de Skydance et le film est produit par Heather Schmidt Feng Yanu ("Toy Story", la trilogie "Cars") et produit par le lauréat d'un Oscar John Lasseter ("Toy Story", "Monstres, Inc.," "Voitures").



"Blush" rejoint les longs métrages très attendus "Luck" et "Spellbound" et la série animée "The Search for WondLa", avec plusieurs autres longs métrages et séries télévisées qui seront annoncés prochainement.



Si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce du nouveau court métrage, vous pouvez consulter le trailer vidéo ci-dessous :

Apple TV+ est disponible sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV via l'application Apple TV. Il est également disponible sur Fire TV, Xbox, Playstation et Smart TV. Le service est même diffusé via le site Web de la firme. L'abonnement coûte 4,99€ par mois.