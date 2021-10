Rhinoshield : des coques aux couleurs du PSG pour iPhone et AirPods

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

6



Si vous êtes là, pas la peine de s'éterniser pour vous expliquer qui est Rhinoshield. Vous connaissez sûrement déjà ce nom. L'accessoiriste est présent aux côtés d'énormément de Youtubeurs et de médias et propose une large gamme d'accessoires pour vos produits Apple et d'autres marques.

Rhinoshield X PSG

Dans cet article, nous allons seulement nous concentrer sur les articles aux couleurs du PSG confectionnés pour les produits Apple. Depuis pas mal de temps maintenant, Rhinoshield a décidé de nouer des collaborations avec certaines marques afin de proposer encore plus de produits personnalisés.



Nous connaissons déjà les coques One Piece ou encore NBA, mais les dernières fraîchement débarquées sur le site sont celles aux couleurs du PSG. La popularité bondissante du club de la capitale ainsi que le récent achat de l'un des meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi, font du PSG une marque forte.

iPhone

Ci-dessous, voici un aperçu des coques iPhone. Que vous soyez sur un iPhone 6S ou sur un iPhone 13, les coques PSG sont disponibles à l'achat au prix de 39.99 €. Pour ce qui est de la personnalisation, en plus des différents modèles de base, vous pouvez choisir parmi de nombreuses couleurs afin qu'elle soit la plus unique possible. Rappelons que les coques Rhinoshield ne sont pas les moins chères, ni les plus fines, mais affichent un niveau de finition certain, ainsi qu'une protection de type militaire très rassurante pour ceux qui veulent préserver leur nouvel iPhone à tout prix.

AirPods

Du côté des AirPods, même constat, tous les modèles sont compatibles. Pour un prix de 24.99 €, vous pourrez décorer le boîtier de vos AirPods aux couleurs du PSG (logo) et personnaliser la couleur une fois de plus. Voici les modèles ci-dessous.

La personnalisation ++

Si la personnalisation proposée ci-dessus ne vous suffit pas, sachez que la marque propose également un pack de boutons multicolores. Concrètement, les boutons "volume" et "verrouillage" sur les coques Rhinoshield sont facilement déclinables.

Ainsi, en quelques secondes, vous pouvez remplacer ceux de base et mettre ceux de la couleur qui vous plaît. Si une seule couleur vous intéresse, le prix est de 1.99 € par couleur. Sinon, le pack complet de 16 couleurs est vendu au prix de 13.99 €.



Voilà pour les fans du PSG, et pour les autres, voici la liste des coques Rhinoshield sur Amazon avec parfois des promos.