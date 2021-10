Steve Jobs avait jeté le premier iPhone pour montrer sa résistance

Voilà bientôt 10 ans qu'il nous a quittés... 10 années qu'il a laissé Apple orphelin, malgré un successeur à la hauteur des attentes : Steve jobs était bien plus qu'un génie, il était...

De nouveaux documents mis au jour dans le cadre de la bataille juridique entre Apple contre Epic offrent des détails intéressants sur l'histoire de la relation entre Facebook et la firme de...

Pour mémoire, Jobs a présenté l'iPhone original comme s'il s'agissait de trois produits distincts : un iPod grand écran avec commandes tactiles, un téléphone mobile révolutionnaire et un appareil de communication Internet révolutionnaire. La foule du Macworld de San Francisco a éclaté avec de grands applaudissements en réalisant que Jobs faisait référence à un seul appareil.

Roger Cheng de CNET a raconté son souvenir de Jobs visitant le siège du Wall Street Journal à New York pour lui offrir, ainsi qu'à un petit groupe d'autres journalistes, un aperçu précoce d'un prototype d'iPhone, peu après le dévoilement de l'appareil en 2007.

