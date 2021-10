Apple cherche un ingénieur automobile spécialisé sur les radars

Aujourd'hui, la majorité des plateformes de streaming ne se contente plus que de la musique pour attirer de nouveaux abonnés. La nouvelle tendance est les podcasts, il n'y a rien de mieux pour...

Apple VS Epic Games, chapitre... Une nouvelle révélation provenant de la bouche d'un ingénieur travaillant sur Google Chrome explique qu'Apple prend son temps pour livrer certaines...

La liste d'emploi mentionne également qu'il est préférable que les candidats aient "de l'expérience dans le contrôle et l'automatisation de la robotique". Voilà qui ne laisse aucun doute quant à l’Apple Car.

Apple a publié une nouvelle offre d'emploi afin de renforcer ses efforts en matière de véhicules autonomes et électriques. Les travaux sur Apple Car ont récemment connu quelques coups d’arrêts, l'entreprise ayant perdu son vice-président du projet Titan, Doug Field. Cependant, Apple continue et recherche désormais un ingénieur de test radar.

