Décès de Steve Jobs, il y a 10 ans : Apple rend hommage à son co-fondateur sur apple.com

Il y a 18 min

William Teixeira

1



Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est le dixième anniversaire du décès de Steve Jobs. Le co-fondateur d'Apple nous a quittés le 5 octobre 2011 dans sa villa de Palo Alto en Californie après un long combat contre un cancer pancréatique neuroendocrinien. Pour rendre hommage à l'homme visionnaire, Apple a publié une nouvelle page d'accueil, avec une vidéo et un message de sa famille.

En l'honneur de Steve.

En cette journée du 5 octobre 2021, Apple a décidé de rendre hommage à son co-fondateur qui a quitté les commandes de l'entreprise le 24 août 2011 et qui est décédé quelques mois plus tard, le 5 octobre.

Steve Jobs avait marqué toutes les personnes avec qui il travaillait au quotidien, c'était quelqu'un décrit comme passionné, visionnaire et qui voulait toujours apprendre.

Pour marquer cette journée très spéciale et remplie d'émotions dans la communauté Apple, l'accueil du site web a complètement changé pour mettre en avant une vidéo d'hommage et une lettre ouverte de la famille de Steve Jobs.



Dans la vidéo, on retrouve plusieurs photos de Jobs dans les moments clés de sa carrière au sein d'Apple. La courte vidéo de moins de 3 minutes est accompagnée d'un texte émouvant qui met en avant tout ce que Steve Jobs a apporté au monde.

Pour tous les cadeaux de Steve, c'est son pouvoir en tant qu'enseignant qui a duré, il nous a appris à être ouverts à la beauté du monde, à être curieux de nouvelles idées, à voir au coin de la rue et surtout à rester humbles dans l'esprit de notre propre débutant

En descendant plus bas sur la page d'accueil, on retrouve un message de la famille de Steve Jobs :

Depuis maintenant dix ans, nous apprenons à surmonter la perte de Steve et à nous reconstruire. Aujourd’hui, notre gratitude est à la mesure du vide immense qu’il a laissé.

Chacun et chacune d’entre nous emprunte des chemins différents pour adoucir sa peine, mais notre amour pour lui et pour ce qu’il nous a enseigné continue de nous rassembler.



Parmi toutes les qualités de Steve, nous retenons avant tout son talent de pédagogue. Il nous a appris à apprécier la beauté du monde, à accueillir les idées nouvelles avec curiosité, à regarder toujours plus loin et surtout à garder un état d’esprit novice empreint d’humilité.



Sa façon de voir les choses nous inspire encore chaque jour, mais il nous a aussi montré comment regarder par nous-mêmes. Il nous a donné des pistes à suivre, et nous n’avons de cesse de les explorer.



L’une de nos plus grandes sources de réconfort est de retrouver Steve dans la beauté qui nous entoure. Une colline boisée, un objet parfaitement conçu, chaque jolie chose nous ramène à lui. Même au cours de ses années de souffrance, Steve n’a jamais perdu foi en la beauté de l’existence.



Les mots ne suffisent pas à exprimer ce qu’il y a dans notre cœur. Il nous manque profondément. C’est un grand privilège de l’avoir eu pour mari et pour père.

La page d'accueil en hommage à Steve Jobs restera présente toute la journée avant d'être retirée demain. Elle est présente sur quasiment tous les sites d'Apple dans plusieurs pays, la firme de Cupertino a pris le soin de traduire les sous-titres dans la vidéo ainsi que la lettre de la famille de Steve Jobs.