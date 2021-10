Premier test et avis sur la Switch OLED 2021

Alban Martin

Proposer une version améliorée d'un gadget peut être compliqué. Que ce soit un téléphone phare, un iPhone au hasard, un casque audio ou encore une console, ce n'est pas toujours évident pour les clients de comprendre les changements. Pour la nouvelle Switch, Nintendo a voulu être clair : seul l'écran est vraiment nouveau.

Une seule vraie nouveauté sur la Switch 2021

La Switch OLED à 349€ est fonctionnellement identique à la version lancée en 2017. Elle fait tourner tous les mêmes jeux, propose la même interface et utilise les mêmes manettes. Les titres ne profitent d'aucune sorte d'augmentation des performances; pas de meilleure fréquence d'images ou de résolution plus élevée. Et à part quelques petits ajustements - une béquille améliorée, un dock légèrement redessiné, plus de stockage - le matériel est le même. C'est une Switch, en un peu plus lourde.

C'est seulement lorsque vous allumez l'écran que vous vous pouvez voir la différence. La nouvelle Switch 2021 troque son écran LCD contre un écran OLED plus grand et plus lumineux. Cela ne change pas fondamentalement ce qu'est le Switch ou ce qu'elle peut faire. Mais si vous prévoyez de passer beaucoup de temps en mode portable, cela fait une grande différence.

Les + :

Bel écran OLED

Une béquille plus stable

Stockage supplémentaire

Les - :

Même Joy-Con (et problèmes de dérive)

Aucune amélioration des performances

La Switch 2021 dispose d'un écran OLED de sept pouces, ce qui est une nette amélioration par rapport à l'écran de 6,2 pouces de l'original (et un énorme saut par rapport à la Switch Lite portable uniquement et à son écran tactile de 5,5 pouces). Et pourtant, cel ne rend pas l'appareil tellement plus grand. La version OLED mesure 102 mm x 242 mm x 13,9 mm et pèse 420 grammes avec les contrôleurs attachés; le modèle d'origine affichait quant à lui des dimensions de 102 mm x 239 mm x 13,9 mm, pour 398 grammes.



Une fois en main, il est difficile de sentir la différence. On sent qu'il y a du changement, mais éteinte, une Switch reste une Switch.

Vous l'aurez compris, le nouvel écran est la star de ce modèle. La taille est agréable, surtout si vous jouez à des jeux avec beaucoup de texte ou une interface complexe, malgré une résolution toujours limitée à 720p. Mais plus que les textes, ce sont les couleurs et la luminosité qui en profitent. On se plait à relancer des jeux "punchy" comme Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda: Link's Awakening. Idem pour un Mario Kart 8 Deluxe ou un Fortnite.



Les jeux colorés n'ont pas le monopole du renouveau car des titres plus sombres comme Inside, Roki ou Liberated sont plus saisissants et oppressants que jamais. Certains effets sont bien mieux retranscrits, rien qu'avec la technologie OLED. Pourtant, le coeur de la Switch n'a pas changé, c'est toujours la même puce Nvidia.

Notre avis sur la Switch 2021

C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle Switch. Si vous jouez plutôt sur la télévision en mode console de salon, alors la version OLED ne vous servira à rien. Si vous avez déjà la Switch de base, seul les joueurs vraiment nomades pourront se laisser tenter. Les autres, ceux qui lorgnaient dessus, peuvent foncer les yeux fermés, c'est le meilleur écran jamais vu sur une console portable.

Les premières livraisons auront lieu vendredi 8 octobre.