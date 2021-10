L'iPhone 14 avec encoche, l'iPhone 14 Pro avec poinçon ?

Il y a 57 min

Alban Martin

3



Toute la gamme iPhone 14 ne profitera pas d'une caméra perforée à l'avant et d'un Face ID sous l'écran. Selon une nouvelle rumeur provenant de Weibo, Apple aurait bien dans l'idée d'avoir deux designs pour séparer l'iPhone 14 de l'iPhone 14 Pro.

Apple prépare deux designs pour l'iPhone 2022

L'analyste Ming-Chi Kuo avait déjà signalé que pour au moins les modèles d'iPhone 2022, Apple avait choisi un design perforé, similaire à ceux de certains smartphones Android phares. Suite à cela, Jon Prosser avait partagé des rendus du prétendu design de l'iPhone 14.

Même si l'iPhone 14 introduit un design quasiment tout écran avec un poinçon, il sera difficile pour Apple d'abandonner complètement l'encoche, selon un post maintenant supprimé sur Weibo de @PandaIsBald et repéré par Macrumors. Le compte, qui prédisait avec précision que l'iPad 9 serait annoncé lors de l'événement du 14 septembre d'Apple, a affirmé qu'il est "peu probable" qu'Apple remplace entièrement l'encoche par une découpe perforée, et au lieu de cela, l'iPhone 14 pourrait continuer à comporter une encoche, mais avec un encombrement plus faible.

Avec l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro, Apple a rendu l'encoche plus petite en largeur mais légèrement plus haute. Pour y parvenir, la firme a réduit la taille des composants du système de caméra TrueDepth et a réorganisé la disposition.

Reste à savoir comment Face ID fonctionnera sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max une fois positionné sous la dalle. De plus, le leaker chinois affirme que Touch ID ne sera pas non plus disponible sur les iPhone 2022, chose qui avait été un temps annoncé puis décalé à 2023.