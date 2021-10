Téléchargez les fonds d'écran de l'iPad Mini 6 sur iPhone

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

2



Ce week-end, rien que pour vous, 4 fonds d'écran officiels de l'iPad mini 6 adaptés pour tous les iPhone.



Parmi les appareils annoncés par Apple en septembre 2021, l'iPad mini de 6e génération a été certainement le plus révolutionnaire. L'appareil de taille compact intègre désormais un écran bord à bord et un bouton d'alimentation Touch ID comme son cousin, l'iPad Air 4. Pour ajouter à l'aspect ludique, Apple a imaginé plusieurs coloris et inclus des fonds d'écran spécifiques qui correspondent à chaque version matérielle. Nous les avions partagés pour les iPad, voici le format iPhone.

Encore une fois, c'est le compte @AR72014 qui a conçu ces fonds d'écran d'iPad mini 2021 spécifiques à l'iPhone.



Il s'agit de quatre fonds colorés qui font ressortir les qualités de l'écran OLED des iPhone 13 et autres modèles. Violet, orange, jaune et bleu vous attendent avec un style graffiti qui cache finalement le mot "mini".



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers iPhone 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X / 8 / Plus :





Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone ? Rappelons que nous avons testé et approuvé l'iPad Mini 6 dès sa sortie. Un appareil au rapport qualité / prix imbattable.